إنجلترا تسجل إصابات جديدة بأنفلونزا الطيور

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الحكومة البريطانية أمس الأحد، إن دواجن في مزرعة تجارية في إنجلترا أصيبت بفيروس أنفلونزا الطيور.

وتم العثور على فيروس "اتش 5 ان 1" بين طيور في مزرعة في سانت آيفز، وهي بلدة ساحلية في كورنوال. وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المنطقة المصابة بطريقة إنسانية.

وهذا هو أول تأكيد من إنجلترا بشأن وجود فيروس "إتش 5 إن 1" في الطيور هذا الموسم، كما تم العثور على الفيروس مؤخراً في طيور برية في جنوب غرب إنجلترا وفي أوروبا، حسبما ذكرت الوزارة.

وينتشر فيروس انفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" في الولايات المتحدة بين الطيور البرية والدواجن والأبقار وغيرها من الحيوانات.

