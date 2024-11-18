فاتورة بـ 14 ألف جنيه .. أسعار مطعم الشيف بوراك تثير الجدل في مصر

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- Khaberni) خبرني - أثارت فاتورة مطعم الشيف بوراك في مصر جدلا كبيرا بسبب الاسعار الخرافية بالفاتورة وكان المبلغ الإجمالي للاصناف المطلوبة بالفاتورة وصلت 14 ألف جنيه.
وكانت أبرز الاصناف التي أثارت الجدل بسبب سعرها كوب الشاي التركي والذي كان سعره ١٨٠ جنيها وطبق اللحم وكان سعره ١٩٠٠ جنيه.
وقد تحتوي فاتورة الشيف بوراك على العديد من الأصناف، حيث أن مطاعم الشيف بوراك تشتهر بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق التركية والشرقية. هذه الأصناف قد تشمل:
1. المقبلات:
الحمص.
متبل الباذنجان.
صلصات متنوعة مثل اللبن بالخيار.
2. الأطباق الرئيسية:
كباب بأنواعه (الكباب التركي، كباب اليبرق).
أطباق اللحوم المشوية.
المأكولات البحرية.
دجاج مشوي مع بهارات تركية.
طبق اللحم بعجين.
3. الأطباق الجانبية:
الأرز بالشعيرية.
البطاطس المقلية.
الخضار المشوية.
4. الخبز:
خبز طازج معد داخل الفرن على الطريقة التركية.
5. الحلويات:
الكنافة.
البقلاوة.
الآيس كريم التركي (الدندرمة).
6. المشروبات:
الشاي التركي
عصير مانجو
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