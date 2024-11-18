فاتورة بـ 14 ألف جنيه .. أسعار مطعم الشيف بوراك تثير الجدل في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثارت فاتورة مطعم الشيف بوراك في مصر جدلا كبيرا بسبب الاسعار الخرافية بالفاتورة وكان المبلغ الإجمالي للاصناف المطلوبة بالفاتورة وصلت 14 ألف جنيه.

وكانت أبرز الاصناف التي أثارت الجدل بسبب سعرها كوب الشاي التركي والذي كان سعره ١٨٠ جنيها وطبق اللحم وكان سعره ١٩٠٠ جنيه.

وقد تحتوي فاتورة الشيف بوراك على العديد من الأصناف، حيث أن مطاعم الشيف بوراك تشتهر بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق التركية والشرقية. هذه الأصناف قد تشمل:

1. المقبلات:

الحمص.

متبل الباذنجان.

صلصات متنوعة مثل اللبن بالخيار.

2. الأطباق الرئيسية:

كباب بأنواعه (الكباب التركي، كباب اليبرق).

أطباق اللحوم المشوية.

المأكولات البحرية.

دجاج مشوي مع بهارات تركية.

طبق اللحم بعجين.

3. الأطباق الجانبية:

الأرز بالشعيرية.

البطاطس المقلية.

الخضار المشوية.

4. الخبز:

خبز طازج معد داخل الفرن على الطريقة التركية.

5. الحلويات:

الكنافة.

البقلاوة.

الآيس كريم التركي (الدندرمة).

6. المشروبات:

الشاي التركي

عصير مانجو