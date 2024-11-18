اجازة قاتلة .. غرق 3 طالبات جامعيات في مسبح - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبري - تحوّلت عطلة ترفيهية لثلاث طالبات جامعيات في الهند إلى مأساة، حيث توفين غرقاً في حوض سباحة بمنتجع فاخر في مدينة مانغالورو بولاية كارناتاكا الهندية.
بحسب موقع "أن دي تي في" الهندي، التقطت كاميرات المراقبة تفاصيل
الحادثة التي وقعت صباح أمس الأحد في منتجع "فاسكو" الشاطئي.
وحسبما ورد في وثائق التحقيقات،
نزلت إلى حوض السباحة طالبات
الهندسة في السنة النهائية نيشيتا إم دي (21 عاماً)، بارفاثي إس (20 عاماً) وكيرثانا إن (21 عاماً)، رغم عدم إجادتهن للسباحة.
ثم وقفت الطالبات من مدينة "مايسور" بالقرب من حافة المسبح للجهة غير العميقة،
لكن إحداهن رغبت المضي قدماً نحو الجانب العميق، وسرعان ما فقدت السيطرة وبدأت توشك على الاختناق. في تلك اللحظات، حاولت صديقتها مساعدتها فعلقت معها في المياه العميقة.
أمام هذا المشهد، تسارع الصديقة الثالثة لمساعدة زميلتيها، لكن وقعت معهما في الجانب العميق من المسبح، فتحاول إنقاذ نفسها والاقتراب من أنبوب يطفو بالقرب من الحافة الأخرى للمسبح لكنها تفشل. وبعد دقائق من الصراع من أجل البقاء،تطفو الجثث الثلاثة على
سطح المسبح.
** إهمال أسفر عن الوفاة
مر وقت ملحوظ حسب التحقيقات، حتى اكتشف موظفو المنتجع جثث الطالبات الجامعيات، فأبلغوا الشرطة على الفور، لكن الأخيرة استهجنت عدم توفير المنتجع منقذاً بالقرب من المسبح وقت وقوع الحادث.
وفيما لم يحدد مفوّض شرطة مانغالورو أنوبام أغراوال عمق المسبح، أوضح أن الثلاث فارقن الحياة بما يُسمى "الغرق العرضي". وألقي القبض على مدير المنتجع على الفور، حيث وُجهت إليه تهمة الإهمال المفضي إلى الموت.
وأشار المفوض أغراوال أن هناك ثغرات أمنية من جانب المنتجع، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة أن الأمر أسفر عن كارثة، لكن التحقيقات مستمرة لكشف كل الملابسات.
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