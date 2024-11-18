اجازة قاتلة .. غرق 3 طالبات جامعيات في مسبح - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبري - تحوّلت عطلة ترفيهية لثلاث طالبات جامعيات في الهند إلى مأساة، حيث توفين غرقاً في حوض سباحة بمنتجع فاخر في مدينة مانغالورو بولاية كارناتاكا الهندية.

بحسب موقع "أن دي تي في" الهندي، التقطت كاميرات المراقبة تفاصيل

الحادثة التي وقعت صباح أمس الأحد في منتجع "فاسكو" الشاطئي.

وحسبما ورد في وثائق التحقيقات،

نزلت إلى حوض السباحة طالبات

الهندسة في السنة النهائية نيشيتا إم دي (21 عاماً)، بارفاثي إس (20 عاماً) وكيرثانا إن (21 عاماً)، رغم عدم إجادتهن للسباحة.

ثم وقفت الطالبات من مدينة "مايسور" بالقرب من حافة المسبح للجهة غير العميقة،

لكن إحداهن رغبت المضي قدماً نحو الجانب العميق، وسرعان ما فقدت السيطرة وبدأت توشك على الاختناق. في تلك اللحظات، حاولت صديقتها مساعدتها فعلقت معها في المياه العميقة.

أمام هذا المشهد، تسارع الصديقة الثالثة لمساعدة زميلتيها، لكن وقعت معهما في الجانب العميق من المسبح، فتحاول إنقاذ نفسها والاقتراب من أنبوب يطفو بالقرب من الحافة الأخرى للمسبح لكنها تفشل. وبعد دقائق من الصراع من أجل البقاء،تطفو الجثث الثلاثة على

سطح المسبح.





** إهمال أسفر عن الوفاة

مر وقت ملحوظ حسب التحقيقات، حتى اكتشف موظفو المنتجع جثث الطالبات الجامعيات، فأبلغوا الشرطة على الفور، لكن الأخيرة استهجنت عدم توفير المنتجع منقذاً بالقرب من المسبح وقت وقوع الحادث.

وفيما لم يحدد مفوّض شرطة مانغالورو أنوبام أغراوال عمق المسبح، أوضح أن الثلاث فارقن الحياة بما يُسمى "الغرق العرضي". وألقي القبض على مدير المنتجع على الفور، حيث وُجهت إليه تهمة الإهمال المفضي إلى الموت.

وأشار المفوض أغراوال أن هناك ثغرات أمنية من جانب المنتجع، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة أن الأمر أسفر عن كارثة، لكن التحقيقات مستمرة لكشف كل الملابسات.