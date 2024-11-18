جزر عضوي يتسبب بوفاة شخص .. والسلطات الاميركية تتدخل

MENAFN - Khaberni) خبرني - قامت العديد من المحلات التجارية في أمريكا برفع عدة أنواع من الجزر العضوي عن رفوفها، بسبب احتوائه على بكتيريا الإيكولي وارتباطه بوفاة شخص وإصابة نحو 40 آخرين منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفقاً لموقع "سي أن أن"، تقوم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

بالتحقيق في تفشي هذه البكتيريا التي أصابت 39 شخصاً في 18 ولاية أمريكية. وطالبت "مزارع غريمواي" بالتوقف عن توزيع منتجاتها في جميع أنحاء البلاد.

وسحبت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية يوم السبت كل أنواع الجزر العضوي سواء الكامل أو المقشر الخاص بالأطفال، الذي تنتجه "مزارع غريمواي" لثبات تلوثه بالجرثومة المنتجة لـ"سم الشيغا" القاتل.





** انتشار الجزر في أمريكا وخارجها

رغم أنّ كل الجزر المصاب بهذه البكتيريا

الإشريكية القولونية لم يعد متاحاً في محلات البقالة والأسواق عموماً، طلبت شركة "مزارع غريمواي" من زبائنها ضرورة رمي الجزر الذي اشتروه من علامتها التجارية، أو إعادته إلى المتجر لاسترداد أموالهم.



وشدّدت على أهمية تعقيم الأسطح التي لمسها الجزر الملوث، كما دعت إلى سرعة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظتهم إحدى هذه الأعراض: تقلصات شديدة في المعدة، إسهال، حمى، غثيان، قيء.

بالمقابل، أعربت عن تخوّفها من استمرار بيع هذا الجزر بالمتاجر الصغيرة في بلاد أخرى لأن الشركة تصدّره أيضاً إلى كندا وبورتوريكو. وذكرت أنها راسلت المحلات التي اشترت منها وطالبتها بالتوقف عن بيعه لخطورته.

