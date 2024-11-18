جزر عضوي يتسبب بوفاة شخص .. والسلطات الاميركية تتدخل

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- Khaberni) خبرني - قامت العديد من المحلات التجارية في أمريكا برفع عدة أنواع من الجزر العضوي عن رفوفها، بسبب احتوائه على بكتيريا الإيكولي وارتباطه بوفاة شخص وإصابة نحو 40 آخرين منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفقاً لموقع "سي أن أن"، تقوم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
بالتحقيق في تفشي هذه البكتيريا التي أصابت 39 شخصاً في 18 ولاية أمريكية. وطالبت "مزارع غريمواي" بالتوقف عن توزيع منتجاتها في جميع أنحاء البلاد.
وسحبت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية يوم السبت كل أنواع الجزر العضوي سواء الكامل أو المقشر الخاص بالأطفال، الذي تنتجه "مزارع غريمواي" لثبات تلوثه بالجرثومة المنتجة لـ"سم الشيغا" القاتل.
** انتشار الجزر في أمريكا وخارجها
رغم أنّ كل الجزر المصاب بهذه البكتيريا
الإشريكية القولونية لم يعد متاحاً في محلات البقالة والأسواق عموماً، طلبت شركة "مزارع غريمواي" من زبائنها ضرورة رمي الجزر الذي اشتروه من علامتها التجارية، أو إعادته إلى المتجر لاسترداد أموالهم.
وشدّدت على أهمية تعقيم الأسطح التي لمسها الجزر الملوث، كما دعت إلى سرعة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظتهم إحدى هذه الأعراض: تقلصات شديدة في المعدة، إسهال، حمى، غثيان، قيء.
بالمقابل، أعربت عن تخوّفها من استمرار بيع هذا الجزر بالمتاجر الصغيرة في بلاد أخرى لأن الشركة تصدّره أيضاً إلى كندا وبورتوريكو. وذكرت أنها راسلت المحلات التي اشترت منها وطالبتها بالتوقف عن بيعه لخطورته.
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