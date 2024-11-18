العاهل الأردني: ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية وسنواصل الدفاع عن مقدساتها

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق إلى أصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام.
وأضاف الملك عبد الله الثاني أن قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة.
وشدد خلال خطاب العرش الذي ألقاه أمام الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، اليوم الاثنين، على أن الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب.
وأشار إلى أن الأردن قدم جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، والأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا.
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