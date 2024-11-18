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العاهل الأردني: ستبقى قدس العروبة أولوية أردنية وسنواصل الدفاع عن مقدساتها

11/18/2024 7:01:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق إلى أصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام.

وأضاف الملك عبد الله الثاني أن قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة.

وشدد خلال خطاب العرش الذي ألقاه أمام الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، اليوم الاثنين، على أن الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب.

وأشار إلى أن الأردن قدم جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، والأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا.

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