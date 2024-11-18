أنقرة تنفي نقل“حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN -نفى مصدر تركي، اليوم الإثنين، صحة تقارير عن المكتب السياسي لحركة (حماس) من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات من الحركة تزور البلاد من وقت لآخر.

وقالت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنها أبلغت“حماس” وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.

وقالت أيضاً إن تقارير إعلامية عن أن الدوحة أبلغت“حماس” بمغادرة البلاد غير دقيقة.

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان، ولا تعتبر“حماس” منظمة إرهابية. وتزور قيادات سياسية من“حماس” تركيا بشكل متكرر.

وقال المصدر الدبلوماسي:“أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر. الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة”.