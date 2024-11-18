مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة“مفخخة” قرب تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قتل شخص وأصيب آخر، الاثنين، في انفجار سيارة بمستوطنة بيتح تكفا القريبة من تل أبيب
وسط إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن“شابا يبلغ من العمر 30 عاما قتل وأصيب آخر عمره 20 عاما من سكان ريشون لتسيون
بجراح متوسطة في انفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا”.
من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السيارة كانت“مفخخة”.
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