مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار سيارة“مفخخة” قرب تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قتل شخص وأصيب آخر، الاثنين، في انفجار سيارة بمستوطنة بيتح تكفا القريبة من تل أبيبوسط إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن“شابا يبلغ من العمر 30 عاما قتل وأصيب آخر عمره 20 عاما من سكان ريشون لتسيون

بجراح متوسطة في انفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا”.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السيارة كانت“مفخخة”.