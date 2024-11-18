الكشف عن حلول جديدة لتأمين البيانات والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة F5 اليوم عن توفر حلول AI Gateway بهدف تبسيط التفاعلات بين التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، ونماذج اللغات الكبيرة ما يساعد في تسريع اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي. ويسهم هذا الحل الذي يعمل بواسطة حزمة الرموز البرمجية المعزولة (Containerized) في تحسين الأداء وإمكانية الاطلاع على جوانب العمل المختلفة وقدرات الحماية، والتي تؤدي جميعها إلى تقليل التكاليف.
ويقدم حل AI Gateway الذي سيُضاف إلى محفظة حلول F5، لفرق الأمن الإلكتروني والعمليات طريقة مبسطة لاعتماد خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال الجودة الأفضل للبيانات الناتجة وتجربة المستخدم المحسنة.
ووفقاً لتقرير حالة استراتيجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصادر عن F5 فإن نحو 75% من المؤسسات تقوم بنشر الذكاء الاصطناعي. وكما هو الحال مع الكثير من التطبيقات الحديثة، فإنه العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي واستخدامها يتم تقديمها من خلال واجهات برمجة التطبيقات، وبالرغم من ذلك، تواجه المؤسسات الكثير من التحديات الإضافية المتعلقة بتصميم وتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات الداعمة للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تتطلب العمليات الكفؤة مراقبة وثيقة للمقاييس التي تتزايد أهميتها مثل تكاليف حوسبة وحدات معالجة الرسوميات واستجابة الأنظمة، إلى جانب المخاوف الأخرى المتعلقة بمتطلبات الامتثال التنظيمي الناشئة.
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