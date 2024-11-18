الكشف عن حلول جديدة لتأمين البيانات والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة F5 اليوم عن توفر حلول AI Gateway بهدف تبسيط التفاعلات بين التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، ونماذج اللغات الكبيرة ما يساعد في تسريع اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي. ويسهم هذا الحل الذي يعمل بواسطة حزمة الرموز البرمجية المعزولة (Containerized) في تحسين الأداء وإمكانية الاطلاع على جوانب العمل المختلفة وقدرات الحماية، والتي تؤدي جميعها إلى تقليل التكاليف.

ويقدم حل AI Gateway الذي سيُضاف إلى محفظة حلول F5، لفرق الأمن الإلكتروني والعمليات طريقة مبسطة لاعتماد خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال الجودة الأفضل للبيانات الناتجة وتجربة المستخدم المحسنة.

ووفقاً لتقرير حالة استراتيجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصادر عن F5 فإن نحو 75% من المؤسسات تقوم بنشر الذكاء الاصطناعي. وكما هو الحال مع الكثير من التطبيقات الحديثة، فإنه العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي واستخدامها يتم تقديمها من خلال واجهات برمجة التطبيقات، وبالرغم من ذلك، تواجه المؤسسات الكثير من التحديات الإضافية المتعلقة بتصميم وتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات الداعمة للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تتطلب العمليات الكفؤة مراقبة وثيقة للمقاييس التي تتزايد أهميتها مثل تكاليف حوسبة وحدات معالجة الرسوميات واستجابة الأنظمة، إلى جانب المخاوف الأخرى المتعلقة بمتطلبات الامتثال التنظيمي الناشئة.