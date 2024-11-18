طالبة تطعن معلمة داخل مدرسة في إربد

MENAFN - Amman Net) أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة والتعليم، محمود حياصات، أن الوزارة تتابع حادثة تعرض معلمة للطعن داخل إحدى محافظة إربد على يد طالبة.

وأوضح أن الوزارة ستطبق التعليمات الخاصة بالانضباط المدرسي على الطالبة المتسببة بالحادثة، مشيراً إلى أن المعلمة بصدد تقديم شكوى رسمية للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف حياصات أن الحالة الصحية للمعلمة مستقرة وتحت المتابعة، وأن الوزارة تُدين هذا التصرف غير المقبول الذي يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع التربوي.

وأكد التزام الوزارة بضمان بيئة آمنة للكوادر التعليمية والإدارية في كافة المدارس.