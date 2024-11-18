طالبة تطعن معلمة داخل مدرسة في إربد

(MENAFN
- Amman Net) أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة التربية
والتعليم، محمود حياصات، أن الوزارة تتابع حادثة تعرض معلمة للطعن داخل إحدى مدارس
محافظة إربد على يد طالبة.
وأوضح أن الوزارة ستطبق التعليمات الخاصة بالانضباط المدرسي على الطالبة المتسببة بالحادثة، مشيراً إلى أن المعلمة بصدد تقديم شكوى رسمية للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف حياصات أن الحالة الصحية للمعلمة مستقرة وتحت المتابعة، وأن الوزارة تُدين هذا التصرف غير المقبول الذي يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع التربوي.
وأكد التزام الوزارة بضمان بيئة آمنة للكوادر التعليمية والإدارية في كافة المدارس.
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