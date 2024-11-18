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وزارة الأشغال تبحث التعاون مع معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)

11/18/2024 6:59:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وفدًا من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)، لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع التطويرية والارتقاء بجودة البنية التحتية.
وأكد الوزير أهمية الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع معهد إدارة المشاريع، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعتبر شريكًا تدريبيًا معتمدًا للمعهد منذ تسع سنوات، حيث نجحت في تدريب الكوادر الهندسية على أفضل الممارسات العالمية وحصولهم على الشهادات الاحترافية المعتمدة في هذا المجال.
وتناول الاجتماع فرص التعاون الجديدة، ومن بينها تقديم التدريب لشهادة مدير المشاريع الإنشائية المحترف (PMI-CP)، التي تُعد وزارة الأشغال الجهة الوحيدة في مملكة البحرين الحاصلة على اعتمادها.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد معايير ومعهد إدارة المشاريع الدولية أسهم في تعزيز كفاءة وجودة المشاريع الاستراتيجية، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في مواصلة الارتقاء بالمشاريع والخدمات الحكومية.
كما تم استعراض مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية التي ينظمها المعهد، إلى جانب المبادرات المحلية لتعزيز ثقافة إدارة المشاريع الاحترافية.

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