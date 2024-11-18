وزارة الأشغال تبحث التعاون مع معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير
الأشغال وفدًا من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)، لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع التطويرية والارتقاء بجودة البنية التحتية.
وأكد الوزير أهمية الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع معهد إدارة المشاريع، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعتبر شريكًا تدريبيًا معتمدًا للمعهد منذ تسع سنوات، حيث نجحت في تدريب الكوادر الهندسية على أفضل الممارسات العالمية وحصولهم على الشهادات الاحترافية المعتمدة في هذا المجال.
وتناول الاجتماع فرص التعاون الجديدة، ومن بينها تقديم التدريب لشهادة مدير المشاريع الإنشائية المحترف (PMI-CP)، التي تُعد وزارة الأشغال الجهة الوحيدة في مملكة البحرين الحاصلة على اعتمادها.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد معايير ومعهد إدارة المشاريع الدولية أسهم في تعزيز كفاءة وجودة المشاريع الاستراتيجية، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في مواصلة الارتقاء بالمشاريع والخدمات الحكومية.
كما تم استعراض مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية التي ينظمها المعهد، إلى جانب المبادرات المحلية لتعزيز ثقافة إدارة المشاريع الاحترافية.
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