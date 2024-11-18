Monday, 18 November 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس جامعة البحرين : التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية يؤسس لوعي مجتمعي بشأن الحماية العامة

11/18/2024 6:59:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن المنصة الوطنية للحماية المدنية تعد مصدرًا مهمًا لثقافة السلامة والحماية سواء الاحترازية أم العلاجية، منوهًا بدور المنصة في ترسخ مفهوم تأمين المجتمع وجميع أفراده من الأخطار التي تحدق بهم.
وأشاد د. الأنصاري بحرص معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على تعزيز الوعي بالسلامة العامة، الذي يمثل حجر الأساس لبيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إلمامًا عميقًا ومعرفة شاملة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ، والتسلح بالمهارات الضرورية للتصرف السريع والحاسم.
وأوضح أن التحلي بثقافة السلامة يتطلب معارف عديدة في كيفية تجنب الحوادث، والتعامل مع الكوارث وطرق التصرف السريع في حال وقوعها، وذلك ما تبينه المنصة الوطنية بالتفاصيل في خطوة ترمي إلى العمل الاستباقي لإنجاز التدابير الضرورية لحماية السكان من الأخطار المفترضة، وتعبئتهم مسبقاً لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
وقال رئيس الجامعة: "لاشك أن هذه المنصة الوطنية، تعد جزءًا حيويًا من خطة إعلامية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بالحماية المدنية التي تنطلق من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ حيث تركز في جوهرها على دعم أهداف التنمية المستدامة"، داعيًا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع المنصة، التي جاءت متنوعة في معلوماتها وموادها المقروءة والسمعية والبصرية، بما يؤسس لوعي مجتمعي بشأن السلامة والحماية.


MENAFN18112024000055011008ID1108896807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث