رئيس جامعة البحرين : التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية يؤسس لوعي مجتمعي بشأن الحماية العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة
البحرين أن المنصة الوطنية للحماية المدنية تعد مصدرًا مهمًا لثقافة السلامة والحماية سواء الاحترازية أم العلاجية، منوهًا بدور المنصة في ترسخ مفهوم تأمين المجتمع وجميع أفراده من الأخطار التي تحدق بهم.
وأشاد د. الأنصاري بحرص معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير
الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على تعزيز الوعي بالسلامة العامة، الذي يمثل حجر الأساس لبيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إلمامًا عميقًا ومعرفة شاملة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ، والتسلح بالمهارات الضرورية للتصرف السريع والحاسم.
وأوضح أن التحلي بثقافة السلامة يتطلب معارف عديدة في كيفية تجنب الحوادث، والتعامل مع الكوارث وطرق التصرف السريع في حال وقوعها، وذلك ما تبينه المنصة الوطنية بالتفاصيل في خطوة ترمي إلى العمل الاستباقي لإنجاز التدابير الضرورية لحماية السكان من الأخطار المفترضة، وتعبئتهم مسبقاً لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
وقال رئيس الجامعة: "لاشك أن هذه المنصة الوطنية، تعد جزءًا حيويًا من خطة إعلامية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بالحماية المدنية التي تنطلق من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ حيث تركز في جوهرها على دعم أهداف التنمية المستدامة"، داعيًا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع المنصة، التي جاءت متنوعة في معلوماتها وموادها المقروءة والسمعية والبصرية، بما يؤسس لوعي مجتمعي بشأن السلامة والحماية.
MENAFN18112024000055011008ID1108896807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.