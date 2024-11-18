الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفير مملكة هولندا المعتمد لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمركز حماية العمالة الوافدة، لورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.
ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالسفير الهولندي، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع المملكتين، ومؤكدًا أهمية تعزيز العمل المشترك وتنمية العلاقات إلى مستويات أعلى بما يحقق المصالح والأهداف التي يصبو إليها البلدان.
كما اطلع السفير على جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإجراءات والآليات والأنظمة المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستمع السفير كذلك إلى شرح مفصل حول مهام مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بتقديم خدمات شاملة تتضمن الدعم الوقائي، والإرشاد القانوني، وإيواء الضحايا والضحايا المحتملين لجرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم التطرّق إلى البرامج والمبادرات التوعوية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني للجاليات.
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