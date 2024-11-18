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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل سفير مملكة هولندا المعتمد لدى المملكة

11/18/2024 6:58:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمركز حماية العمالة الوافدة، لورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.
ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالسفير الهولندي، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع المملكتين، ومؤكدًا أهمية تعزيز العمل المشترك وتنمية العلاقات إلى مستويات أعلى بما يحقق المصالح والأهداف التي يصبو إليها البلدان.
كما اطلع السفير على جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإجراءات والآليات والأنظمة المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستمع السفير كذلك إلى شرح مفصل حول مهام مركز حماية العمالة الوافدة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بتقديم خدمات شاملة تتضمن الدعم الوقائي، والإرشاد القانوني، وإيواء الضحايا والضحايا المحتملين لجرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم التطرّق إلى البرامج والمبادرات التوعوية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني للجاليات.

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