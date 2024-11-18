أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تحدثت الأميرة
غيداء طلال
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن رحيل الناشط الأردني أيمن العلي الذي توفي صباح الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان.
واستذكرت الأميرة الناشط أيمن الذي كان مبتسما ومتفائلا ومحبا للحياة. بحسب وصفها.
وتاليا ما كتبته الأميرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:
"هكذا سأتذكّر دائما النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة.
كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة.
سأفتقدك يا أيمن، كما سيفتقدك كل أفراد عائلتك ومحبيك وأصدقائك.
رحم الله أيمن والعزاء لعائلته، وأدعو الله أن يلهمهم الصّبر على فقدانه المؤلم، بإذن الله."
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