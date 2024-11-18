Monday, 18 November 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)

11/18/2024 5:20:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحدثت الأميرة
غيداء طلال
رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن رحيل الناشط الأردني أيمن العلي الذي توفي صباح الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

واستذكرت الأميرة الناشط أيمن الذي كان مبتسما ومتفائلا ومحبا للحياة. بحسب وصفها.

وتاليا ما كتبته الأميرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"هكذا سأتذكّر دائما النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة.

كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة.

سأفتقدك يا أيمن، كما سيفتقدك كل أفراد عائلتك ومحبيك وأصدقائك.

رحم الله أيمن والعزاء لعائلته، وأدعو الله أن يلهمهم الصّبر على فقدانه المؤلم، بإذن الله."

MENAFN18112024000151011027ID1108896534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث