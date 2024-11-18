أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدثت الأميرةغيداء طلالرئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن رحيل الناشط الأردني أيمن العلي الذي توفي صباح الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

واستذكرت الأميرة الناشط أيمن الذي كان مبتسما ومتفائلا ومحبا للحياة. بحسب وصفها.

وتاليا ما كتبته الأميرة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك:

"هكذا سأتذكّر دائما النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة.

كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة.

سأفتقدك يا أيمن، كما سيفتقدك كل أفراد عائلتك ومحبيك وأصدقائك.

رحم الله أيمن والعزاء لعائلته، وأدعو الله أن يلهمهم الصّبر على فقدانه المؤلم، بإذن الله."