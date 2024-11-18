%17.4 نسبة ارتفاع زوار مدينة أم الجمال خلال 9 شهور

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد زوار موقع أم الجمال الأثري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي 17,579 زائرا منهم 16,589 أردنيا و990 أجنبيا، فيما بلغ لذات الفترة من العام الماضي 14,974 زائرا منهم 13,494 أردنيا و1,480 أجنبيا.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع عدد زوار موقع أم جمال الأثري الذي أدرج على لائحة التراث العالمي "اليونسكو" 17.4% وذلك مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العامين 2023 و2024.

وأدرجت مؤخرا لجنة اليونسكو للتراث العالمي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصير عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.

فيما بلغ الدخل السياحي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ما قيمته 5,571.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.3% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.0%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 4.9 % والعرب بنسبة 10.9%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.3% و38.6% و20.4% على التوالي.

يشار إلى أنه انطلقت السبت الماضي، أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.