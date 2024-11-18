معلم مصري يتحرش بطالبة في المدرسة.. وتحرك للنيابة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد تعدي معلم مصري لفظيا وجسدياً وتحرشه بطالبة في المرحلة الإعدادية بإحدى مدارس
الجيزة، أمرت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.
ليتبين من التحقيقات أن المعلم ضرب الطالبة وتحرش بها، وتنمر عليها، كما اعتاد التعدي على عددٍ آخر من الطالبات أيضا لفظيًا وجسديًا.
كما كشفت التحقيقات وأقوال ولي أمر الطالبة بالصف الثالث الإعدادي أن المدرس المذكور ألقى كراس نجلته على الأرض ومزقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها، خلال حصة العلوم.
وأضاف ولي الأمر أن المدرس تعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب، وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية.
إلى ذلك، أظهرت التحريات أن المدرس طلب من إحدى الطالبات التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل.
كما أكدت شهادة عدد من الطالبات أن المعلم اعتاد التعدي عليهن بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
وقد كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات.
يذكر أن وقائع التحرش تكررت في مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة من قبل سائقي شركات تطبيقات النقل الذكي. ولفتت حادث حبيبة الشماع الأنظار إلى خطورة هذه الظاهرة، حيث ألقت الفتاة بنفسها من سيارة لشركة "أوبر" في شهر مارس الماضي، أثناء سيرها بسرعة على طريق السويس السريع بعد تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها.
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