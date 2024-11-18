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معلم مصري يتحرش بطالبة في المدرسة.. وتحرك للنيابة

11/18/2024 5:12:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد تعدي معلم مصري لفظيا وجسدياً وتحرشه بطالبة في المرحلة الإعدادية بإحدى مدارس الجيزة، أمرت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.

ليتبين من التحقيقات أن المعلم ضرب الطالبة وتحرش بها، وتنمر عليها، كما اعتاد التعدي على عددٍ آخر من الطالبات أيضا لفظيًا وجسديًا.

كما كشفت التحقيقات وأقوال ولي أمر الطالبة بالصف الثالث الإعدادي أن المدرس المذكور ألقى كراس نجلته على الأرض ومزقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها، خلال حصة العلوم.

وأضاف ولي الأمر أن المدرس تعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب، وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية.

إلى ذلك، أظهرت التحريات أن المدرس طلب من إحدى الطالبات التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل.

كما أكدت شهادة عدد من الطالبات أن المعلم اعتاد التعدي عليهن بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.

وقد كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات.

يذكر أن وقائع التحرش تكررت في مصر خلال الأشهر الماضية، خاصة من قبل سائقي شركات تطبيقات النقل الذكي. ولفتت حادث حبيبة الشماع الأنظار إلى خطورة هذه الظاهرة، حيث ألقت الفتاة بنفسها من سيارة لشركة "أوبر" في شهر مارس الماضي، أثناء سيرها بسرعة على طريق السويس السريع بعد تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها.

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