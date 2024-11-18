مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري بالسفارة الإماراتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، العقيد الركن سيف علي الشامسي الملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه ملحقًا عسكريًا جديدًا لبلاده لدى مملكة البحرين، اليوم الإثنين، في مبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحب بالملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية الموكلة إليه، كما استعرض معه العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال العسكري.
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