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مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري بالسفارة الإماراتية

11/18/2024 5:07:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة ‏مدير أركان الحرس الوطني، العقيد الركن سيف علي الشامسي الملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه ملحقًا عسكريًا جديدًا لبلاده لدى مملكة البحرين، اليوم الإثنين، في مبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحب بالملحق العسكري بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية الموكلة إليه، كما استعرض معه العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال العسكري.

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