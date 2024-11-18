المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعلن انضمامها للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن انضمامها إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)،
بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تأتي هذه الخطوة حرصا من المؤسسة على ضمان سرعة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وفاعل، مما يمكنهم من تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر زيارة موقع نظام (تواصل) على bahrain/Tawasul أو تحميل تطبيق (تواصل) المتاح عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها، عبر توفير مختلف المنصات التي تُعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ومن خلال توطيد التعاون البنّاء والملموس مع كافة الجهات العامة بما يرفد العمل الإنساني على مستوى مملكة البحرين.
وقال إنّه بانضمام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى (تواصل) سيتمكن المواطنون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من تقديم مقترحاتهم وإبداء ملاحظاتهم التي من شأنها تطوير العمل والخدمات الإنسانية المقدمة، والمتمثلة في خدمة كفالة الأيتام والأرامل وكافة الرعايات المقدمة لهم، وخدمات المساعدات الإنسانية وهي (المساعدة المعيشية، مساعدة العلاج، ومساعدة الزواج).
كما أوضح الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن الفريق المختص سيقوم بالرد على جميع الاستفسارات الواردة عبر المنصة والعمل بحرص على حل الملاحظات وتبني المقترحات، والاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للجمهور من خلال الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم والعمل على تحسين وتطوير هذه الخدمات.
الجدير بالذكر، أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) تم تدشينه في يناير 2014، بهدف تعزيز أداء الجهات الحكومية نحو تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع، وتمكين الأفراد من المشاركة في عملية التطوير وصنع القرار وتوحيد سياسة التعامل الحكومي مع الملاحظات. كما تم إطلاق تطبيق تواصل للأجهزة الذكية في عام 2016 وذلك بمميزات أكثر سهولة في الاستخدام.
وتجدر الإشارة، إلى أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى النظام حتى اليوم بلغ "58" جهة حكومية، وأن من أبرز الخدمات والمميزات المتاحة عبر النظام والتطبيق خدمة صوّر لنطور في تطبيق تواصل مع تفعيل خاصية GPS، وتحميل المستندات من خلال مميزات الهواتف المحمولة إلى جانب الاستفادة من معظم مميزات الأجهزة الذكية وتوظيفها في تطبيق تواصل، بالإضافة إلى خاصية تقديم الشكر والثناء للموظف أو الجهة وإنشاء حساب مخصص لشكاوى التراخيص التجارية للمستثمرين، وتوفير ميزة إنشاء ملف يُمكن المستخدم من إعداد ملف شخصي لمرة واحدة فقط، والذي يغني عن إدخال المعلومات الشخصية في كل مرة عند تقديم الطلب.
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