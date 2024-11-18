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المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعلن انضمامها للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)

11/18/2024 5:07:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن انضمامها إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)،
بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تأتي هذه الخطوة حرصا من المؤسسة على ضمان سرعة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وفاعل، مما يمكنهم من تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر زيارة موقع نظام (تواصل) على bahrain/Tawasul أو تحميل تطبيق (تواصل) المتاح عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها، عبر توفير مختلف المنصات التي تُعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ومن خلال توطيد التعاون البنّاء والملموس مع كافة الجهات العامة بما يرفد العمل الإنساني على مستوى مملكة البحرين.
وقال إنّه بانضمام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى (تواصل) سيتمكن المواطنون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من تقديم مقترحاتهم وإبداء ملاحظاتهم التي من شأنها تطوير العمل والخدمات الإنسانية المقدمة، والمتمثلة في خدمة كفالة الأيتام والأرامل وكافة الرعايات المقدمة لهم، وخدمات المساعدات الإنسانية وهي (المساعدة المعيشية، مساعدة العلاج، ومساعدة الزواج).
كما أوضح الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن الفريق المختص سيقوم بالرد على جميع الاستفسارات الواردة عبر المنصة والعمل بحرص على حل الملاحظات وتبني المقترحات، والاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للجمهور من خلال الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم والعمل على تحسين وتطوير هذه الخدمات.
الجدير بالذكر، أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) تم تدشينه في يناير 2014، بهدف تعزيز أداء الجهات الحكومية نحو تقديم خدمة ذات جودة عالية المستوى للجميع، وتمكين الأفراد من المشاركة في عملية التطوير وصنع القرار وتوحيد سياسة التعامل الحكومي مع الملاحظات. كما تم إطلاق تطبيق تواصل للأجهزة الذكية في عام 2016 وذلك بمميزات أكثر سهولة في الاستخدام.
وتجدر الإشارة، إلى أن إجمالي عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى النظام حتى اليوم بلغ "58" جهة حكومية، وأن من أبرز الخدمات والمميزات المتاحة عبر النظام والتطبيق خدمة صوّر لنطور في تطبيق تواصل مع تفعيل خاصية GPS، وتحميل المستندات من خلال مميزات الهواتف المحمولة إلى جانب الاستفادة من معظم مميزات الأجهزة الذكية وتوظيفها في تطبيق تواصل، بالإضافة إلى خاصية تقديم الشكر والثناء للموظف أو الجهة وإنشاء حساب مخصص لشكاوى التراخيص التجارية للمستثمرين، وتوفير ميزة إنشاء ملف يُمكن المستخدم من إعداد ملف شخصي لمرة واحدة فقط، والذي يغني عن إدخال المعلومات الشخصية في كل مرة عند تقديم الطلب.

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