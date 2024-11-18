قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ترعى مؤتمر البحرين للسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك
البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ينطلق مؤتمر البحرين للسكري والسمنة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، الذي يقام على مدار يومين، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج بتنظيم من جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بلاس.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعم سموها المستمر للمؤتمرات الطبية الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بهذا القطاع الهام.
ويأتي المؤتمر تأكيدا للجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للرقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع عامة والمرأة بشكل خاص، حيث يركز المؤتمر بشكل بارز على صحة المرأة.
وسيتناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة والمحاضرات وورش العمل والندوات النقاشية حول الصحة وجودة الحياة، والسكري والمرأة، ومحاور عن السمنة، وصحة القلب، والصحة النفسية، وصحة المجتمع. وسيشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات المتنوعة وعرض فيديو خاصا عن المؤتمر وصحة المرأة.
كما سيتم خلال حفل الافتتاح الكشف عن كتاب خاص حول صحة المرأة والسكري لنشر ثقافة صحية عالية حول كل ما يخص صحة المرأة والسكري أثناء الحمل.
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