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قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ترعى مؤتمر البحرين للسكري

11/18/2024 5:07:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ينطلق مؤتمر البحرين للسكري والسمنة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، الذي يقام على مدار يومين، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج بتنظيم من جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بلاس.
وأعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعم سموها المستمر للمؤتمرات الطبية الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بهذا القطاع الهام.
ويأتي المؤتمر تأكيدا للجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للرقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع عامة والمرأة بشكل خاص، حيث يركز المؤتمر بشكل بارز على صحة المرأة.
وسيتناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة والمحاضرات وورش العمل والندوات النقاشية حول الصحة وجودة الحياة، والسكري والمرأة، ومحاور عن السمنة، وصحة القلب، والصحة النفسية، وصحة المجتمع. وسيشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات المتنوعة وعرض فيديو خاصا عن المؤتمر وصحة المرأة.
كما سيتم خلال حفل الافتتاح الكشف عن كتاب خاص حول صحة المرأة والسكري لنشر ثقافة صحية عالية حول كل ما يخص صحة المرأة والسكري أثناء الحمل.

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