جلالة الملك المعظم يهنئ أمير موناكو بذكرى العيد الوطني

جلالة الملك المعظم يهنئ أمير موناكو بذكرى العيد الوطني
التاريخ
11/18/2024 5:07:56 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب موناكو الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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