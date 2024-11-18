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دولة الكويت تسرع الخطى نحو نهضة عمرانية شاملة ومستقبل مزدهر ومستدام ضمن رؤية 2035

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)
الكويت - 18 - 11 (كونا) -- تسرع الكويت وتيرة مشروعاتها العمرانية الكبرى بما فيها تأسيس مدن إسكانية متكاملة ومتطورة في إطار رؤيتها الطموحة 2035 الهادفة إلى تحقيق نهضة عمرانية شاملة بخطى ثابتة وتبني مشروعات عملاقة وسياسات اقتصادية واجتماعية واعدة وشراكات عالمية مثمرة.
ويعكس هذا المسار رؤية البلاد على طريق بناء مستقبل مزدهر ومستدام يلبي تطلعات المواطنين عبر وضع خريطة طريق شاملة لنظم الرعاية السكنية من شأنها المساعدة في تعزيز مشروعات المدن السكنية المستدامة والذكية صديقة البيئة.
وتعود بدايات التنظيم العمراني الحديث في الكويت إلى مطلع خمسينيات القرن الماضي عبر مجلس الإنشاء الذي تشكل بقرار حكومي لتقرير السياسات العمرانية والإسكانية وتولي مهمة التخطيط لأعمال البنية التحتية الكويتية.
ومنذ ذلك وعلى مدى أكثر من سبعة عقود عملت الكويت على دفع عجلة التطور العمراني في البلاد بعدما أنشأت الدوائر واللجان والهيئات والمؤسسات الحكومية واعتمدت سياسات واعدة للتحول إلى المدن الذكية صديقة البيئة.
وعكست التوجهات الجديدة للدولة العزم نحو المضي قدما في تعزيز إمكاناتها وتعظيم قدراتها لتأسيس مدن إسكانية متكاملة ومتطورة إضافة إلى تسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال خطط تنفيذية واقعية ضمن برامج زمنية محددة.
كما تلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المعنية بالقضية الإسكانية تكليفات مستعجلة بأهمية تضافر الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات القائمة وحل أي معوقات قد تواجهها.
وشددت تلك التكليفات الحكومية على أن خطة العمل التي ستسير عليها (السكنية) في الفترة المقبلة ستنفذ بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتزامن مع دعوة المسؤولين إلى النزول والاستماع للمواطنين سكان المدن الجديدة وتلبية احتياجاتهم.
وأفردت الكويت في خططها التنموية المتعاقبة برنامجين لتشييد بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا اشتملت على جملة سياسات في مقدمتها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية إضافة إلى تحسين إدارة الأراضي والمرافق وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي.
وحرصت الجهات التنفيذية في الدولة على استعجال تفعيل السياسات المرتبطة بهذين البرنامجين إذ أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (2023/2024) السنوي الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن السياسات الست التي اشتمل عليها برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة دخلت جميعها حيز التفعيل.
وذكر التقرير أن هذه السياسات مرتبطة بـ36 مشروعا تنفذ من خلال تسع جهات منها مشروع تم إنجازه بالكامل ومشروعان في مرحلة التسليم وتسعة مشروعات في المرحلة التنفيذية و19 مشروعا في المرحلة التحضيرية.
وأفاد بأن سياسة تحسين إدارة الأراضي والمرافق من خلال دعم تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع - بما في ذلك نظام تقسيم المناطق ونظام المعلومات الجغرافية - تحتل العدد الأكبر من المشروعات المرتبطة بالخطة بعدد 10 مشروعات.
وفيما يخص برنامج المناطق المعيشية المتناغمة بيئيا أوضح التقرير أنه تم تفعيل أربع سياسات بالخطة السنوية (2023/2024) من أصل خمس سياسات وبـ14 مشروعا تنمويا تنفذ من خلال ست جهات منها خمسة مشروعات في المرحلة التنفيذية وثماني مشروعات في المرحلة التحضيرية.
ويعكس مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع.
ويتضمن المخطط أربعة أقاليم الأول إقليم منطقة الكويت الحضرية والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية والرابع المنطقة الإقليمية الغربية بحيث يوزع عليها النمو السكاني.
وفي خطوة تستهدف تعميق فهم الجوانب الأساسية للمدن الذكية وتسهيل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال ينطلق في الكويت غدا مؤتمر (الإدارة الذكية والابتكار من أجل مدن مستدامة) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويستمر إلى 21 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من علماء وخبراء متخصصين في إدارة المدن الذكية إضافة إلى صناع القرار والمسؤولين الحكوميين ومبتكري التقنية والمنظمات البيئية والمؤسسات التعليمية والمستثمرين وشركات التمويل وعدد من الوفود الدولية.
إلى ذلك أدخلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأنظمة الذكية والطاقات المستدامة في تصاميم مشروعاتها الأخيرة بما يتماشى مع التطورات المستحدثة في عالم البناء ويتناسب في الوقت ذاته مع البيئة الكويتية ويحقق رغبات المواطنين.
وتعمل المؤسسة حاليا على ستة مشروعات رئيسة تتضمن استكمال تنفيذ مشروع مدينة المطلاع واستكمال المباني العامة لمشروع جنوب عبدالله المبارك واستكمال طرح مناقصات المساكن الميسرة وتنفيذ خدمات الطرق الرئيسة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله وتنفيذ خدمات الطرق والبنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد واستكمال تنفيذ مشروع البيوت لمدينة شرق صباح الأحمد.
في موازاة ذلك أظهرت تقارير الأداء لأعمال المؤسسة تقدما ملحوظا في إنجاز عدد من المشروعات عن نسب الإنجاز التعاقدية منها مشروعا جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله بالتزامن مع توقيع المؤسسة عقودا جديدة لإنشاء وصيانة مراكز خدمية بالمدينتين.
واتخذت الكويت خطوات كبيرة على طريق تحديث تصاميم المشروعات الإسكانية وتطوير الأفكار التصميمية لتتماشى مع آخر المستجدات العالمية مما أنتج تقديرا عالميا تمثل في الجوائز الدولية التي حصلت عليها مؤسسة الرعاية السكنية في هذا الإطار.
وتحرص الكويت دائما على تبادل الخبرات والتجارب الثرية في مجال الإسكان عبر توسيع مشاركتها في المؤتمرات الإسكانية المتخصصة وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة.
وقدمت الكويت نماذج ناجحة للمشروعات الإسكانية العملاقة وانتهت من توزيع وتسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين على مدى السنوات العشر الماضية إضافة إلى الشروع في تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة وتلبي تطلعات الدولة في تحقيق رفاهية السكن للمواطنين.
وفي أكثر من مناسبة أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إنجاز المشروعات القائمة بأعلى جودة إلى جانب العمل على تذليل المعوقات أمامها لتوفير السكن للمواطنين وفق الجدول الزمني المحدد.
وشدد الوزير المشاري بهذا الصدد على أهمية العلاقة التشاركية مع كوريا الجنوبية لتطوير البنية التحتية للمشروعات بهدف خلق شراكة دائمة تنعكس إيجابا على اقتصاد البلدين الصديقين.
وأوضح أن هناك مفاوضات جارية مع كوريا الجنوبية لتطوير أجزاء من مدينة جنوب سعد العبدالله بأفكار وسواعد كويتية وكورية مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان لتحديث تصميم المدينة الذكية.
وفي سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بالقضية الإسكانية تعمل البلاد على تكثيف جهودها لتطوير البنية التحتية وتطوير النظم الإحصائية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي الآونة الأخيرة تسارعت الخطوات الرامية إلى تحقيق نهضة عمرانية كبيرة في الكويت عبر تفعيل ركيزة بنية تحتية متطورة تضمنتها الخطة التنموية إذ تشرف جهات عدة في الدولة على تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق ومعالجة المشاكل المرورية.
وبصدور المرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ممثلة بمؤسسة الرعاية السكنية ووزارة التجارة الصينية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني تخطو البلاد خطوة متقدمة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في مجال التطور العمراني.
وهذه الاتفاقية التي وقعت ضمن سبع اتفاقيات في سبتمبر العام الماضي تؤسس لتواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشروعات الإسكانية مع الجانب الصيني لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. (النهاية)

س ت ا ر / خ د ع



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