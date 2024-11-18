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سفير تونس يؤكد أهمية اللجنة الوزارية العليا الكويتية - التونسية في تعزيز العلاقات المتميزة والروابط الأخوية

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أكد سفير جمهورية تونس لدى دولة الكويت محمد البودالي أهمية الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية - التونسية على المستوى الوزاري التي تنطلق أعمالها في تونس اليوم الاثنين في تعزيز العلاقات المتميزة والروابط الأخوية بين البلدين.
وقال السفير البودالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الدورة الرابعة التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين وتعكس الحرص المشترك على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
وأفاد بأن الدورة التي تنطلق أعمالها التحضيرية اليوم وغدا ستشهد توقيع أكثر من 14 اتفاقية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة وغيرها مضيفا أنها تأتي استكمالا لأعمال اللجنتين (التجارية) المنعقدة في نوفمبر 2023 و(العسكرية) المنعقدة في أكتوبر 2024.
وأوضح أن أعمال الدورة ستتوج بعد غد الأربعاء بانعقاد جلسة عمل يترأسها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا فيما يترأس الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي.
وشدد السفير البودالي على أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع




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