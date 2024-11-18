Monday, 18 November 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد يستقبل رئيس الحرس الوطني لأداء اليمين الدستورية

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)

ت م




MENAFN18112024000071011013ID1108896216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث