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مكتبة نيويورك العامة.. منارة ثقافية تشع بالمعرفة من قلب المدينة

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد الله العنزي (تحقيق مصور)
نيويورك - 18 - 11 (كونا) -- في قلب مدينة نيويورك الصاخب تستقر مكتبتها العامة صرحا عظيما يحتضن بين جدرانه قرونا من المعرفة يبحر فيها الزوار ببطون الكتب متلمسين شغف المدينة بالثقافة وإشعاعها الحضاري.
وتحتل (مكتبة نيويورك العامة) المرتبة الثانية في قائمة أكبر المكتبات بالولايات المتحدة والرابعة على مستوى العالم وتبسط وجودها في المدينة بانتشار أفرعها ال92 في مناطق (برونكس) و(ستاتن آيلاند) و(مانهاتن) حيث يقع مبناها الرئيسي الذي يحوي مجموعة هائلة من المجلدات القيمة والوثائق التاريخية والمخطوطات النادرة التي تخدم ملايين القراء.
وتظل المكتبة منذ افتتاحها رسميا عام 1911 وجهة أساسية للباحثين والطلاب والمهتمين بالأدب من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وندوات ثقافية ومعارض فنية هذا إضافة إلى دورها المحوري في تنمية الوعي الثقافي لكل من المجتمعين المحلي والدولي. (النهاية)

ع س ت / م ج ب




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