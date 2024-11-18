كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية لأول مرة في 3 أسابيع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 18 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت اليوم الاثنين بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية مستأنفة حملة إرسال البالونات بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانقطاع والتي تدينها باستمرار السلطات في سيؤول.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية القول إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 40 بالونا في الساعات الأولى من الصباح وسقط نصفها تقريبا في منطقة العاصمة سيؤول وإقليم (كيونغغي) المحيط بها.
وأضافت الهيئة أن ما سقط من البالونات كان عبارة عن منشورات تنتقد كوريا الجنوبية ولم تتضمن أي مواد خطرة.
وأعربت عن إدانتها لكوريا الشمالية "لتجاوزها للحدود" باستمرارها في إرسال البالونات التي تحمل القمامة محملة بيونغ يانغ "المسؤولية كاملة".
وذكرت (يونهاب) أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من سبعة آلاف بالون محمل بالقمامة عبر الحدود منذ أواخر مايو الماضي ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها ناشطون في الجنوب عبر الحدود مشيرة إلى أن عملية الإطلاق التي حدثت اليوم هي ال31 من نوعها.
وهبطت إحدى هذه البالونات التي تحمل القمامة على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في يوليو الماضي. (النهاية)
م ك / م ع ع
MENAFN18112024000071011013ID1108896214
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