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كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية لأول مرة في 3 أسابيع

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت اليوم الاثنين بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية مستأنفة حملة إرسال البالونات بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانقطاع والتي تدينها باستمرار السلطات في سيؤول.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية القول إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 40 بالونا في الساعات الأولى من الصباح وسقط نصفها تقريبا في منطقة العاصمة سيؤول وإقليم (كيونغغي) المحيط بها.
وأضافت الهيئة أن ما سقط من البالونات كان عبارة عن منشورات تنتقد كوريا الجنوبية ولم تتضمن أي مواد خطرة.
وأعربت عن إدانتها لكوريا الشمالية "لتجاوزها للحدود" باستمرارها في إرسال البالونات التي تحمل القمامة محملة بيونغ يانغ "المسؤولية كاملة".
وذكرت (يونهاب) أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من سبعة آلاف بالون محمل بالقمامة عبر الحدود منذ أواخر مايو الماضي ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ أرسلها ناشطون في الجنوب عبر الحدود مشيرة إلى أن عملية الإطلاق التي حدثت اليوم هي ال31 من نوعها.
وهبطت إحدى هذه البالونات التي تحمل القمامة على مجمع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية في يوليو الماضي. (النهاية)

م ك / م ع ع




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