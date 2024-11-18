جائزة (المعلوماتية) مسابقة (هاكثون الكويت 2) المعنية بالمشاريع الشبابية والابتكار الرقمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الحالية الـ24 اليوم الاثنين مسابقة (هاكاثون الكويت) بنسختها الثانية وهي منصة تعليمية وتطويرية لتسريع المشاريع الشبابية الريادية ذات الابتكار الرقمي بالمجالات كافة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا في الجائزة المهندس بسام الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجائزة ومنذ إطلاقها العام 2001 وهي رائدة بمسيرتها المقترنة بالابتكار الرقمي من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات عدة مختلفة تسلط الضوء على أهمية التحولات الرقمية باقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
وأضاف الشمري أن النسخة الثانية من (الهاكثون) هذا العام تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لريادة الأعمال الرقمية والنمو القائم على الابتكار ودعم الشباب الكويتي لإطلاق العنان لإمكانياتهم وقدراتهم الإبداعية.
من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة العليا بالجائزة رجب العلوش لـ(كونا) إنه تم تسجيل 84 مشروعا بالهاكثون من داخل الكويت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع أكثر من 15 جهة معنية بمقدمتها مركز الكويت للابتكار بوصفه شريكا رئيسيا والهيئة العامة للشباب بوصفها شريكا إعلاميا.
وذكر العلوش أنه تم الانتهاء أخيرا من المرحلة الأولى (التصفية) ونتج عنها إدخال 22 فريقا في معسكر ابتكاري تطويري على مدار أربعة أيام متتابعة منذ الرابع حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بمركز الكويت للابتكار.
وأفاد بأن هذه المرحلة حققت دعما وتعزيزا لمهارات أعضاء تلك الفرق وقدراتهم الفنية والريادية وتحسينا لمشاريعهم الرقمية علاوة على تبادلهم الخبرات مع رياديين ناجحين بسوق العمل وخبراء متخصصين بهذا الشأن مبينا أن الفرق تعمل حاليا على مدار الساعة لكي تحظى بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الأخيرة.
يذكر أن جائزة المعلوماتية أطلقت مسابقة (هاكثون الكويت) بنسختها الأولى العام 2019 بهدف إشراك الموهوبين في وضع حلول مبتكرة لقضايا الدولة والمجتمع وشاركت فيها نخبة من طلبة الجامعات حيث أثرت المسابقة إيجابا في مشروعاتهم التي برزت في معرض أقيم ضمن احتفالية أقيمت برعاية رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي الصباح وتم تكريم الفائزين المبتكرين حينها. (النهاية)
ز ه ر / خ د ع
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