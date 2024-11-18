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جائزة (المعلوماتية) مسابقة (هاكثون الكويت 2) المعنية بالمشاريع الشبابية والابتكار الرقمي

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الحالية الـ24 اليوم الاثنين مسابقة (هاكاثون الكويت) بنسختها الثانية وهي منصة تعليمية وتطويرية لتسريع المشاريع الشبابية الريادية ذات الابتكار الرقمي بالمجالات كافة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا في الجائزة المهندس بسام الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجائزة ومنذ إطلاقها العام 2001 وهي رائدة بمسيرتها المقترنة بالابتكار الرقمي من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات عدة مختلفة تسلط الضوء على أهمية التحولات الرقمية باقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
وأضاف الشمري أن النسخة الثانية من (الهاكثون) هذا العام تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لريادة الأعمال الرقمية والنمو القائم على الابتكار ودعم الشباب الكويتي لإطلاق العنان لإمكانياتهم وقدراتهم الإبداعية.
من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة العليا بالجائزة رجب العلوش لـ(كونا) إنه تم تسجيل 84 مشروعا بالهاكثون من داخل الكويت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع أكثر من 15 جهة معنية بمقدمتها مركز الكويت للابتكار بوصفه شريكا رئيسيا والهيئة العامة للشباب بوصفها شريكا إعلاميا.
وذكر العلوش أنه تم الانتهاء أخيرا من المرحلة الأولى (التصفية) ونتج عنها إدخال 22 فريقا في معسكر ابتكاري تطويري على مدار أربعة أيام متتابعة منذ الرابع حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بمركز الكويت للابتكار.
وأفاد بأن هذه المرحلة حققت دعما وتعزيزا لمهارات أعضاء تلك الفرق وقدراتهم الفنية والريادية وتحسينا لمشاريعهم الرقمية علاوة على تبادلهم الخبرات مع رياديين ناجحين بسوق العمل وخبراء متخصصين بهذا الشأن مبينا أن الفرق تعمل حاليا على مدار الساعة لكي تحظى بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الأخيرة.
يذكر أن جائزة المعلوماتية أطلقت مسابقة (هاكثون الكويت) بنسختها الأولى العام 2019 بهدف إشراك الموهوبين في وضع حلول مبتكرة لقضايا الدولة والمجتمع وشاركت فيها نخبة من طلبة الجامعات حيث أثرت المسابقة إيجابا في مشروعاتهم التي برزت في معرض أقيم ضمن احتفالية أقيمت برعاية رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي الصباح وتم تكريم الفائزين المبتكرين حينها. (النهاية)

ز ه ر / خ د ع



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