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وزير الصحة: مواكبة أحدث التقنيات لضمان سلامة الدم وجودته لتعزيز كفاءة النظام الصحي في البلاد

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 18 – 11 (كونا) -– أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العالمية لضمان سلامة الدم وجودته باستخدام تقنيات متطورة للكشف عن الفيروسات والميكروبات وتطبيق تقنيات الربط الإلكتروني بين المستشفيات وإدارة خدمات نقل الدم لتوفير استجابة سريعة ودقيقة لاحتياجات الطوارئ وتعزيز كفاءة النظام الصحي في البلاد.
وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخامس لإدارة خدمات نقل الدم (المستجدات في نقل الدم) اليوم الاثنين إن المؤتمر يعتبر منصة رائدة لمناقشة أحدث التطورات والسياسات في هذا المجال الحيوي وفرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات وتسليط الضوء على الابتكارات الطبية التي تحدث نقلة نوعية في ممارسات نقل الدم ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح.
وأكد أهمية خدمات نقل الدم باعتبارها عنصرا حيويا وشريان الحياة في العديد من الحالات الطبية الحرجة وهي "العمود الفقري" للعلاج في حالات الطوارئ والجراحات الكبرى وعلاج أمراض الدم وعلاجات السرطان ومضاعفات الولادة والعديد من الحالات الصحية الأخرى.
ولفت إلى حرص إدارة خدمات نقل الدم على تأمين إمدادات آمنة ومستدامة للدم وفق أعلى المعايير العالمية مما يعزز جودة وسلامة خدمات نقل الدم على المستويين المحلي والدولي علاوة على تطوير عمليات الفحص والتدقيق الصارمة لضمان سلامة الدم وتقليل مخاطر انتقال الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الوبائي.
وذكر أن عمليات التبرع بالدم تخضع لإجراءات اختبار دقيقة وفق أحدث التقنيات ترسيخا لثقة المجتمع في نظام نقل الدم وضمان السلامة للجميع مبينا أن الوزارة اعتمدت تقنيات التبريد المتطورة وحلول الحفظ الحديثة والتخزين ما يسهم في إطالة العمر الافتراضي لمنتجات الدم وضمان استقرارها وجودتها حتى عند نقلها لمسافات طويلة.
وأوضح الوزير العوضي أنه في إطار تعزيز كفاءة استخدام مكونات الدم "تمكنا من فصل الدم إلى مكوناته المختلفة مثل خلايا الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية وعوامل التخثر مما يتيح استخدام كل مكون لعلاج حالات طبية متنوعة" مؤكدا أن هذا التطور يسهم في زيادة فعالية العلاج وتوفير خيارات أوسع لتلبية احتياجات المرضى.
وأشاد بالجهود الكبيرة في تنظيم حملات التبرع بالدم مما أسهم في تعزيز ثقافة التبرع لتصبح جزءا لا يتجزأ من الوعي المجتمعي وتأمين مخزون استراتيجي من الدم "الذي يعد ركيزة أساسية في نظامنا الصحي".
من جهتها قالت مدير إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة الدكتورة ريم الرضوان في كلمة مماثلة إن المؤتمر الذي يستمر يومين يعتبر خطوة فارقة في مسيرة تطوير مجال نقل الدم ويشكل حجر الزاوية في الطب الحديث لتأثيره الكبير في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المجتمعات.
وأوضحت الرضوان أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في علم نقل الدم إذ يتضمن 14 محاضرة علمية وورشات عمل يشارك فيها 16 خبيرا دوليا من أربع دول مختلفة لمناقشة محاور حول الحلول المبتكرة التي تتماشى مع متطلبات العصر باستخدام نظم المعلومات كذلك ما يتعلق بأمراض الدم والمناعة وتحديات إدارة وتدوير مخزون الدم وتوفير إمدادات الدم خلال الأزمات والكوارث وعرض خبرات نقل الدم للمرضى ببعض الظروف الإكلينيكية الخاصة.
وذكرت أن إدارة خدمات نقل الدم حققت إنجازات عديدة منذ بداية العام الحالي منها تجميع نحو 80 ألف كيس دم وإنتاج أكثر من 190 ألف منتج من مكونات الدم المختلفة بما في ذلك صفائح الدم وبلازما الدم وتوفير 140 ألف وحدة من الدم لتغطية كل احتياجات المستشفيات وتلبية الحاجة الإكلينيكية لمرضى السرطان ومرضى الثلاسيميا وضحايا الحوادث وحالات النزيف.
وأكدت الحرص على تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في مختبراتنا المتطورة والموزعة في مختلف أنحاء البلاد لضمان نقل الدم بأعلى درجات الأمان "ليبقى الدم مصدرا للأمل والعلاج في مواجهة التحديات الصحية التي قد يواجهها أي فرد في المجتمع".
ولفتت إلى حصول المختبرات بمركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري على الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) لتكون بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم العربي والثانية عالميا خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد الرفيع.
وأشارت إلى حصول بنك الدم المركزي على تجديد الاعتراف الدولي من الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) مضيفة أن "هذا الإنجاز البارز يجسد الالتزام الثابت بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في مجال نقل الدم".
وبينت أن إدارة خدمات نقل الدم تعمل على تعزيز ثقافة التبرع والتطوع في المجتمع عبر تنظيم 248 حملة تبرع حتى الآن بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات والشركات والجاليات لتسهم في إنقاذ الأرواح حيث تم جمع 15800 كيس دم وهو رقم غير مسبوق يعكس التضامن الكبير في سبيل تحقيق الهدف السامي "إنقاذ حياة الإنسان". (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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