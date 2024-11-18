الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية الاستخباراتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 18 - 11 (كونا) -- وقعت الفلبين والولايات المتحدة اليوم الاثنين اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية الاستخباراتية تتيح لهما تبادل المعلومات الدفاعية السرية مباشرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) أن وزير
الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو وونظيره الأمريكي لويد أوستن وقعا الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في مانيلا في إطار مبادرات الدفاع الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في آسيا قبل التغيير المنتظر في القيادة الأمريكية في يناير المقبل.
ووفقا للصحيفة تنص الاتفاقية العامة لأمن المعلومات العسكرية على بروتوكولات لتبادل الأسرار العسكرية بين البلدين لكنها لا تلزم أي طرف بالكشف عن بيانات حساسة ويتعين على البلدين بموجبها الإبلاغ فورا عن أي خرق للمعلومات السرية المتبادلة.
كما تتيح الاتفاقية إجراء تفتيش أمني متبادل ويمكن تعديلها أو تعليقها إذا لزم الأمر لكنها لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية.
ويعد توقيع الاتفاقية اليوم تنفيذا لتعهد قطعه الجانبان خلال زيارة قام بها أوستن لمانيلا في يوليو الماضي بشأن إتمام الاتفاقية قبل عام 2025 حيث تضع أساسا لتعزيز المعلومات والتكنولوجيا الدفاعية وتوسيعها وتبادلها في الوقت المناسب.
وتمتلك الولايات المتحدة نفس الاتفاقية مع حلفاء رئيسيين آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان.
ووسعت الفلبين شراكاتها الدفاعية هذا العام في ظل تزايد المواجهات مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي حيث شهد هذا العام تنفيذ مانيلا 10 أنشطة بحرية مشتركة مع أستراليا واليابان وفيتنام وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وتعززت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة بشكل كبير في عهد الرئيس الفلبيني فيرناند ماركوس حين تعهدت واشنطن في يوليو الماضي بتقديم مساعدات عسكرية لمانيلا بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتعزيز قدراتها العسكرية.
وقبل ذلك منحت الفلبين القوات الأمريكية حق الوصول إلى أربعة مواقع عسكرية إضافية بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز. (النهاية)
ع ا ب / م ع ع
MENAFN18112024000071011013ID1108896211
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