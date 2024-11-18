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الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية الاستخباراتية

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 18 - 11 (كونا) -- وقعت الفلبين والولايات المتحدة اليوم الاثنين اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية الاستخباراتية تتيح لهما تبادل المعلومات الدفاعية السرية مباشرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) أن وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو وونظيره الأمريكي لويد أوستن وقعا الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في مانيلا في إطار مبادرات الدفاع الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في آسيا قبل التغيير المنتظر في القيادة الأمريكية في يناير المقبل.
ووفقا للصحيفة تنص الاتفاقية العامة لأمن المعلومات العسكرية على بروتوكولات لتبادل الأسرار العسكرية بين البلدين لكنها لا تلزم أي طرف بالكشف عن بيانات حساسة ويتعين على البلدين بموجبها الإبلاغ فورا عن أي خرق للمعلومات السرية المتبادلة.
كما تتيح الاتفاقية إجراء تفتيش أمني متبادل ويمكن تعديلها أو تعليقها إذا لزم الأمر لكنها لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية.
ويعد توقيع الاتفاقية اليوم تنفيذا لتعهد قطعه الجانبان خلال زيارة قام بها أوستن لمانيلا في يوليو الماضي بشأن إتمام الاتفاقية قبل عام 2025 حيث تضع أساسا لتعزيز المعلومات والتكنولوجيا الدفاعية وتوسيعها وتبادلها في الوقت المناسب.
وتمتلك الولايات المتحدة نفس الاتفاقية مع حلفاء رئيسيين آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان.
ووسعت الفلبين شراكاتها الدفاعية هذا العام في ظل تزايد المواجهات مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي حيث شهد هذا العام تنفيذ مانيلا 10 أنشطة بحرية مشتركة مع أستراليا واليابان وفيتنام وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وتعززت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة بشكل كبير في عهد الرئيس الفلبيني فيرناند ماركوس حين تعهدت واشنطن في يوليو الماضي بتقديم مساعدات عسكرية لمانيلا بقيمة بلغت 500 مليون دولار لتعزيز قدراتها العسكرية.
وقبل ذلك منحت الفلبين القوات الأمريكية حق الوصول إلى أربعة مواقع عسكرية إضافية بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز. (النهاية)

ع ا ب / م ع ع




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