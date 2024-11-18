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مستشفى البنك الوطني يجري بنجاح 62 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال بأحدث التقنيات العالمية

11/18/2024 4:39:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 18 – 11 (كونا) -– أعلن مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال إجراءه 62 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال بنجاح منذ إنشاء وحدة زراعة الخلايا الجذعية باستخدام أحدث التقنيات العالمية منها 30 حالة زراعة نصفية تعتمد على متبرعين من أفراد العائلة و7 حالات زراعة ذاتية و25 من متبرعين متطابقين كليا.
وقالت رئيسة قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية في المستشفى الدكتورة سندس الشريدة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الزراعة الذاتية تتمثل في استخدام خلايا المريض نفسه لعلاج الأمراض خصوصا السرطانات.
وأضافت الشريدة أن عمليات الزراعة تغطي طيفا واسعا من الحالات المرضية بما في ذلك الأمراض السرطانية كاللوكيميا والأورام اللمفاوية والأمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واضطرابات المناعة الشديدة التي تتطلب تصحيحا جذريا عبر الزراعة وأمراض الدم الأخرى التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.
وأوضحت أن عمليات الزراعة شملت أطفالا بأعمار تتراوح بين ثمانية أشهر و16 سنة ما يعكس مرونة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع حالات معقدة وصعبة في مختلف الفئات العمرية وتقديم رعاية متخصصة ومتميزة للأطفال الذين يعانون من أمراض معقدة مما يفتح آفاقا جديدة لمستقبل صحي أفضل.
وذكرت أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة التفاني والابتكار في تطبيق أحدث التقنيات الطبية العالمية إلى جانب بناء فريق متخصص يجمع بين الكفاءة العالية والخبرة العملية كما تعكس هذه النجاحات التزام المستشفى برفع مستوى الرعاية الصحية للأطفال في الكويت وتوفير علاجات متقدمة محليا دون الحاجة إلى السفر للخارج.
وأشارت إلى أن وحدة زراعة الخلايا الجذعية تطمح إلى توسيع خدماتها واستقطاب المزيد من التقنيات المتقدمة مع تعزيز التعاون مع المراكز العالمية لتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي في هذا المجال الحيوي. (النهاية)

م ر ف / ح ع




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