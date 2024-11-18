توسع الأسواق يرفع صادرات الصناعة إلى 9 مليارات دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير أن الزيادة تعود إلى توسيع تواجد المنتجات الوطنية على الخريطة العالمية، نتيجة لانتشارها داخل العديد من الأسواق العالمية والاقليمية.

وبين الجغبير في تصريح لـ"الغد" أن قيمة صادرات القطاع الصناعي حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وصلت إلى 9.718 مليار دينار مقابل 9.084 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 634 مليون دينار.

وحول توزيع صادرات القطاع على الغرف الصناعية بالمملكة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سجلت غرفة صناعة عمان صادرات بقمية 5.887 مليار دينار تليها غرفة صناعة الزرقاء بقيمة 1.838 مليار دينار ثم غرفة صناعة إربد بقيمة 1.277 مليار دينار.

وقال الجغبير إن زيادة الصادرات الصناعية رغم التحديات الجيوسياسية والتوترات بالمنطقة يؤكد حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية تصل اليوم لأسواق 150 بلدا حول العالم تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

وأوضح الجغبير أن زيادة الصادرات جاءت بشكل واضح إلى الدول العربية بأكثر من 12 %، ودول أميركا الشمالية بأكثر من 14 %، بالإضافة إلى توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية كأوكرانيا وبلجيكا والنرويج وإيطاليا وفنلندا، وكوريا الجنوبية واليابان ودخولها لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ، مما يدل ويؤكد نجاح الإستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الغرفة والتي فتحت آفاقا وفرصا جديدة.

واشار إلى الدور المحوري للحكومة في دعم القطاع الصناعي، وخاصة ما شهدت الفترة الأخيرة من توجه إيجابي واضح للعديد من الإستراتيجيات والخطط التي عملت عليها والتي تهدف إلى الحفاظ على نمو صادرات القطاع وتستهدف دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية، مثل الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطمح إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب، والاستفادة من برامج صندوق دعم الصناعة الذي يساهم في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وبرنامج تسريع الصادرات الذي يعد خطوة إضافية ودافعة نحو تعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية.

وأكد أن القطاع ما يزال بحاجة للمزيد من أشكال الدعم وبرامج التحفيز حتى نستطيع تنفيذ ما حملته رؤية التحديث الاقتصادي من أهداف وتطلعات وما وضعته على عاتق القطاع الصناعي من مستهدفات شكلت ثلث الرؤية، من حيث الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي، حيث إن أي دعم يقدّم للقطاع الصناعي ومنشآته، يخفف من وطأة التحديات التي تواجهه من ارتفاع كلف إنتاج وغيرها، وبالتالي منحه مساحة للنمو والتوسع، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستحداث أكثر لفرص العمل.

ولضمان مواصلة نمو الصادرات الصناعية، قال الجغبير "إن أولوياتنا تكمن في عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها خفض كلف الإنتاج وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق وبشكل واضح من القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً وبهذا الخصوص يجب العمل على الإسراع في إيصال الغاز لكافة المناطق الصناعية وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بإضافة إلى تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم".

وأشار إلى وجود حاجة ماسة لإعادة ترتيب الأولويات وتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية، وضرورة تكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردن من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية صناعية لدفع هذه الزيارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الصادرات الوطنية.

ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية جليّة لزيادة حجم الصادرات وتعميق وصولها لأكبر عدد من الدول، وذلك من خلال تقديم العديد من المقترحات والبرامج والعمل مع كافة الجهات الرسمية المعنية التي من شأنها النهوض بحجم الصادرات، بالإضافة العديد من المجالات التي تخدم صالح القطاع ومتابعة سير العديد من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم عمل القطاع ومتابعة آخر مستجداتها عدا عن إقامة العديد من المعارض وتعميق المشاركة فيها، وتحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال وتعميق المشاركة في منتديات رجال الأعمال لزيادة حجم الاستفادة لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.

وأكد الجغبير أهمية زيادة صادرات القطاع الصناعي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من العملات الأجنبية مشيرا إلى أن زيادة الصادرات بمقدار مليار دينار قادر على توليد فرص عمل جديدة بمقدار 34 ألف عامل وعاملة.

وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما تصل مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %.





