بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراءمع منتدى الاستراتيجيات الأردني



رعى بنك الإسكان اللقاء الحواري الذي عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني مع رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بحضور أعضاء المنتدى المستثمرين والاقتصاديين من مختلف الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، في فندق الريتز كارلتون، يوم الأحد 10/11/2024. وقد تضمن اللقاء مناقشة مجموعة من المواضيع الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني دعما لعملية صنع القرار، ورسم السياسات.



وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا اللقاء، حرصاً من البنك على دعم الهيئات والمؤسسات والفعاليات والمنتديات التي تسعى إلى دعم وتمكين القطاع الاقتصادي، وتقديراً من البنك لدور منتدى الاستراتيجيات الأردني، باعتباره مركزاً للفكر الاقتصادي يهدف إلى توفير مساحة للحوار البناء والعلمي المبني على الحقائق بهدف رفع الوعي الاقتصادي، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى اقتصاد قوي وتنافسي ومزدهر ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو والتنمية.



وناقش المشاركون جملة من المقترحات لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ومنها الحديث عن أهمية مؤشرات قياس الإنجاز في تطوير القطاع العام باعتباره عنصرا أساسيا في نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية كالعمل غير المنظم، والمشاريع الاستثمارية، والانفاق الرأسمالي، والسوق المالي، والطاقة، والأمن الغذائي، وغيرها من الأمور.



وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تأسس في العام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث يضم المنتدى مؤسسات وشركات فاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.



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