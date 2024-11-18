Monday, 18 November 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد انخفاضات حادة

11/18/2024 4:36:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدت من هذا التعافي.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة).


وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 سنوات يوم الجمعة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2575.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية.


وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولار.


MENAFN18112024000072011014ID1108896175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث