ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد انخفاضات حادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدت من هذا التعافي.
ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة).
وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 سنوات يوم الجمعة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2575.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولار.
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