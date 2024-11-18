ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد انخفاضات حادة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدت من هذا التعافي.



ووفقا لوكالة"بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة).



وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 سنوات يوم الجمعة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 2575.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولار.