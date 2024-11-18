ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 1.41% للربع الثالث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة
الجملة والذي رصد ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار
تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.41% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.11% مقارنة مع
الربع الذي سبقه من عام 2024. أما على المستوى التراكمي لهذا العام فقد ارتفع
الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع
الثلاث الأولى من عام 2024 بنسبة 1.31%
مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً
من (2010=100).
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار
تجارة الجملة للربع الثالث من
عام 2024 ما مقداره 107.97 نقطة مئوية مقابل 106.47 لنفس الفترة منعام 2023، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 107.97 مقابل 107.85 للربع الذي سبقه من نفس العام.
وعلى المستوى التراكمي للأرباع الثلاث الأولى من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة ما مقداره 79.107 مقابل 106.40 لنفس الفترة من
عام 2023.
وعلى
نطاق التغير الربعي، ارتفع الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023
نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة
"تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ"
بنسبة 3.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود
والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 2.48% والتي شكلت أهميتها النسبية
24.35%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.62%
والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها
والدراجات النارية" بنسبة (0.28%) والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، ومجموعة
"بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة (0.64%) والتي تشكل أهميتها النسبية
11.50%.
وعلى
صعيد المجموعات السلعية، وبمقارنة الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مع الربع
الذي سبقه من نفس العام، فقد
ارتفعت أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية
والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار
مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.18% والتي تشكل
أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها"
بنسبة (0.02%) والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات
ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة (0.05%) والتي تشكل أهميتها
النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية
ولوازمها" بنسبة (0.53%) والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.
وبمقارنة
الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاث الأولى من
عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب
والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 3.35% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%،
وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 1.47%
والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%، أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات
ولوازمها" بنسبة 0.21% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة
"بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.14% والتي تشكل
أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها
والدراجات النارية" بنسبة 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%.
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