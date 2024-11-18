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ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 1.41% للربع الثالث

11/18/2024 4:36:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.41% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.11% مقارنة مع الربع الذي سبقه من عام 2024. أما على المستوى التراكمي لهذا العام فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاث الأولى من عام 2024 بنسبة 1.31% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 107.97 نقطة مئوية مقابل 106.47 لنفس الفترة منعام 2023، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 107.97 مقابل 107.85 للربع الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للأرباع الثلاث الأولى من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة ما مقداره 79.107 مقابل 106.40 لنفس الفترة من عام 2023.

وعلى نطاق التغير الربعي، ارتفع الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023 نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 3.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 2.48% والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة (0.28%) والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، ومجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة (0.64%) والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، وبمقارنة الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2024 مع الربع الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة (0.02%) والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة (0.05%) والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.53%) والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاث الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 3.35% والتي شكلت أهميتها النسبية 26.95%، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 1.47% والتي شكلت أهميتها النسبية 24.35%، أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 0.21% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.50%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 16.50%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 20.70%.

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