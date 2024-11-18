الدولار يرتفع أمام الين

ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي، مع ترك مسألة توقيت رفع أسعار الفائدة مفتوحة، مما أثار حالة من عدم الوضوح في السوق بشأن ما إذا كان الرفع سيحدث الشهر المقبل.



وأكد أويدا أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع تدريجيًا إذا تطورت الاقتصاديات بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. لكنه تجنب الإشارة إلى ما إذا كان الرفع سيحدث في ديسمبر، مشددًا على ضرورة مراعاة المخاطر المختلفة، بما في ذلك تأثير الاقتصاد الأمريكي.



وفي مؤتمر صحفي لاحق، أوضح أويدا أن البنك المركزي لن ينتظر وضوح جميع المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، مؤكدًا أن التأخير قد يستدعي زيادات أكثر حدة في المستقبل.



على خلفية هذه التصريحات، حدد السوق احتمالية بنسبة 54% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 19 ديسمبر، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا بعد كلمته.



كان هذا أول ظهور لأويدا للتحدث عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيوفر توجيهات أكثر وضوحًا بشأن رفع الفائدة.



ارتفع الدولار بنسبة 0.35% إلى 154.72 ين مبتعدًا عن أدنى مستوياته يوم الجمعة عند 153.86، حيث كان قد تراجع الأسبوع الماضي بعد تصريحات وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو حول احتمال تدخل السوق في حال استمرار انخفاض الين بشكل سريع ومفاجئ.



على صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو مؤقتًا عند 1.0540 دولار، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته خلال العام عند 1.0496. كما حافظ مؤشر الدولار على مستوى 106.660، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ عام عند 107.07 يوم الجمعة.



الارتفاع في قيمة الدولار تزامن مع قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي ارتفعت بمقدار 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما ساهم في ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 5.4% منذ ذلك الحين.



توقعات استمرار قوة الدولار

قال جوناس جولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في Capital Economics، إنهم يتوقعون ارتفاع الدولار بنسبة إضافية تبلغ 5% بحلول نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب المقترحة مثل التعريفات الجمركية وخفض الضرائب ستدعم الاقتصاد الأمريكي مقارنة بأقرانه.



في الوقت ذاته، تترقب الأسواق تعيين ترامب لوزير الخزانة المقبل، حيث يتصدر هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد، والمستثمر سكوت بيسنت قائمة المرشحين.



على مستوى السياسات النقدية الأخرى، يتوقع المحللون أن تظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي متحفظة بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، في حين قد يتجه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى نبرة أكثر تيسيرًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة والمخاطر التجارية الناتجة عن التعريفات.



أما على جدول البيانات الاقتصادية، فيتضمن هذا الأسبوع تقارير تضخم مهمة من المملكة المتحدة، اليابان وكندا، بالإضافة إلى استطلاعات صناعية ستلقي الضوء على معنويات السوق بعد الانتخابات الأمريكية.- رويترز