الدولار يرتفع أمام الين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الدولار مقابل الين يوم الاثنين بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا حول تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي، مع ترك مسألة توقيت رفع أسعار الفائدة مفتوحة، مما أثار حالة من عدم الوضوح في السوق بشأن ما إذا كان الرفع سيحدث الشهر المقبل.
وأكد أويدا أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع تدريجيًا إذا تطورت الاقتصاديات بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. لكنه تجنب الإشارة إلى ما إذا كان الرفع سيحدث في ديسمبر، مشددًا على ضرورة مراعاة المخاطر المختلفة، بما في ذلك تأثير الاقتصاد الأمريكي.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، أوضح أويدا أن البنك المركزي لن ينتظر وضوح جميع المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، مؤكدًا أن التأخير قد يستدعي زيادات أكثر حدة في المستقبل.
على خلفية هذه التصريحات، حدد السوق احتمالية بنسبة 54% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 19 ديسمبر، وهي نسبة لم تتغير كثيرًا بعد كلمته.
كان هذا أول ظهور لأويدا للتحدث عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيوفر توجيهات أكثر وضوحًا بشأن رفع الفائدة.
ارتفع الدولار بنسبة 0.35% إلى 154.72 ين مبتعدًا عن أدنى مستوياته يوم الجمعة عند 153.86، حيث كان قد تراجع الأسبوع الماضي بعد تصريحات وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو حول احتمال تدخل السوق في حال استمرار انخفاض الين بشكل سريع ومفاجئ.
على صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو مؤقتًا عند 1.0540 دولار، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته خلال العام عند 1.0496. كما حافظ مؤشر الدولار على مستوى 106.660، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ عام عند 107.07 يوم الجمعة.
الارتفاع في قيمة الدولار تزامن مع قفزة حادة في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي ارتفعت بمقدار 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما ساهم في ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 5.4% منذ ذلك الحين.
توقعات استمرار قوة الدولار
قال جوناس جولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في Capital Economics، إنهم يتوقعون ارتفاع الدولار بنسبة إضافية تبلغ 5% بحلول نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب المقترحة مثل التعريفات الجمركية وخفض الضرائب ستدعم الاقتصاد الأمريكي مقارنة بأقرانه.
في الوقت ذاته، تترقب الأسواق تعيين ترامب لوزير الخزانة المقبل، حيث يتصدر هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد، والمستثمر سكوت بيسنت قائمة المرشحين.
على مستوى السياسات النقدية الأخرى، يتوقع المحللون أن تظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي متحفظة بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، في حين قد يتجه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى نبرة أكثر تيسيرًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة والمخاطر التجارية الناتجة عن التعريفات.
أما على جدول البيانات الاقتصادية، فيتضمن هذا الأسبوع تقارير تضخم مهمة من المملكة المتحدة، اليابان وكندا، بالإضافة إلى استطلاعات صناعية ستلقي الضوء على معنويات السوق بعد الانتخابات الأمريكية.- رويترز
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