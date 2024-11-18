ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتوقعات بوجود فائض عالمي في الإمدادات.
بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 18 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 71.22 دولارًا للبرميل. كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 67.08 دولارًا للبرميل.
وشنّت روسيا يوم الأحد أعنف غارة جوية على أوكرانيا منذ نحو ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارًا جسيمة بنظام الطاقة الأوكراني. في خطوة لافتة، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا، ما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه الصراع.
محللون يرون أن القرار الأمريكي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الجيوسياسية، ما يرفع احتمالية عودة تأثير النزاع إلى أسعار النفط. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، إن سماح بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى لاستهداف القوات الروسية قرب كورسك قد يعيد المخاوف الجيوسياسية إلى أسواق النفط.
وفي الوقت ذاته، أشار سول كافونيك، محلل الطاقة في MST Marquee، إلى أن التأثير المباشر على صادرات النفط الروسية ما زال محدودًا، لكن استهداف أوكرانيا لمزيد من البنية التحتية النفطية الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وفي داخل روسيا، توقفت ثلاث مصافي تكرير على الأقل عن العمل أو خفضت إنتاجها بسبب خسائر كبيرة ناجمة عن قيود التصدير، وارتفاع أسعار الخام، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقًا لمصادر صناعية.
على الجانب الآخر، تعرضت أسعار النفط لضغوط الأسبوع الماضي مع تراجعها بأكثر من 3% بسبب بيانات ضعيفة من الصين وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، حتى إذا استمرت تخفيضات الإنتاج من أوبك+.
في الصين، تراجع إنتاج المصافي بنسبة 4.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، كما أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو إنتاج المصانع الشهر الماضي.
كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أثارت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات الحفر النفطية العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 478 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، وفقًا لبيانات بيكر هيوز.
ويظل مستقبل أسعار النفط مرهونًا بتطورات الصراع الروسي-الأوكراني وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب حالة الطلب في الصين والسياسات النقدية الأمريكية.- رويترز
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