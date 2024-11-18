ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تحت ضغط من مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتوقعات بوجود فائض عالمي في الإمدادات.

بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 18 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 71.22 دولارًا للبرميل. كما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 67.08 دولارًا للبرميل.



وشنّت روسيا يوم الأحد أعنف غارة جوية على أوكرانيا منذ نحو ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارًا جسيمة بنظام الطاقة الأوكراني. في خطوة لافتة، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا، ما يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن تجاه الصراع.



محللون يرون أن القرار الأمريكي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الجيوسياسية، ما يرفع احتمالية عودة تأثير النزاع إلى أسعار النفط. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، إن سماح بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى لاستهداف القوات الروسية قرب كورسك قد يعيد المخاوف الجيوسياسية إلى أسواق النفط.



وفي الوقت ذاته، أشار سول كافونيك، محلل الطاقة في MST Marquee، إلى أن التأثير المباشر على صادرات النفط الروسية ما زال محدودًا، لكن استهداف أوكرانيا لمزيد من البنية التحتية النفطية الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.



وفي داخل روسيا، توقفت ثلاث مصافي تكرير على الأقل عن العمل أو خفضت إنتاجها بسبب خسائر كبيرة ناجمة عن قيود التصدير، وارتفاع أسعار الخام، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقًا لمصادر صناعية.



على الجانب الآخر، تعرضت أسعار النفط لضغوط الأسبوع الماضي مع تراجعها بأكثر من 3% بسبب بيانات ضعيفة من الصين وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، حتى إذا استمرت تخفيضات الإنتاج من أوبك+.



في الصين، تراجع إنتاج المصافي بنسبة 4.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، كما أظهرت بيانات حكومية تباطؤ نمو إنتاج المصانع الشهر الماضي.



كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أثارت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.



وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات الحفر النفطية العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 478 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، وفقًا لبيانات بيكر هيوز.



ويظل مستقبل أسعار النفط مرهونًا بتطورات الصراع الروسي-الأوكراني وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب حالة الطلب في الصين والسياسات النقدية الأمريكية.- رويترز