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وزارة الشباب تخصص أماكن لحضور مباراة المنتخب الوطني امام الكويت

11/18/2024 4:36:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تخصص وزارة الشباب، اماكن عامة في عمان واربد والزرقاء لإتاحة المجال أمام الجماهير، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكويت التي تجري غدا عند التاسعة والربع من مساء غد في الكويت، ضمن تصفيات كأس العالم.
وخصصت وزارة الشباب الأماكن التالية لحضور المباراة من خلال شاشات كبيرة :


العاصمة: مدينة الحسين للشباب / صالة الأمير حمزة.


اربد : مدينة الحسن للشباب / الصالة الرياضية


الزرقاء: مدينة الامير محمد للشباب / الصالة الرياضية .

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