وزارة الشباب تخصص أماكن لحضور مباراة المنتخب الوطني امام الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخصص وزارة الشباب، اماكن عامة في عمان واربد والزرقاء لإتاحة المجال أمام الجماهير، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكويت التي تجري غدا عند التاسعة والربع من مساء غد في الكويت، ضمن تصفيات كأس العالم.
وخصصت وزارة الشباب الأماكن التالية لحضور المباراة من خلال شاشات كبيرة :
العاصمة: مدينة الحسين للشباب / صالة الأمير حمزة.
اربد : مدينة الحسن للشباب / الصالة الرياضية
الزرقاء: مدينة الامير محمد للشباب / الصالة الرياضية .
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