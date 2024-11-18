الأمانة: بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا

الأمانة: بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا
التاريخ
11/18/2024 4:36:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت أمانة عمان الكبرى انها ستقوم ببث مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب الكويت في تمام الساعة 9:15 مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وستقوم الأمانة ببث المباراة مجانا في صالة سمو الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في منطقة القويسمة.
وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين الجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته الى كأس العالم 2026.
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