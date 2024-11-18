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الأمانة: بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا

11/18/2024 4:36:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت أمانة عمان الكبرى انها ستقوم ببث مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب الكويت في تمام الساعة 9:15 مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وستقوم الأمانة ببث المباراة مجانا في صالة سمو الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في منطقة القويسمة.

وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين الجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته الى كأس العالم 2026.

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