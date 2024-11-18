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وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض

11/18/2024 4:36:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

توفي اليوم الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، ما صدم متابعيه، والمجتمع الأردني.


ونشر عم أيمن العلي، سعد الدين زين، عبر خاصية الستوري على حسابه على منصة "إنستغرام"، عن وفاته، وكتب: ببالغ الحزن وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي، إنا لله وإنا إليه راجعون.






وسيواري جثمانه الثرى اليوم الاثنين 18/11/2024 بعد صلاة الظهر من مسجد سحاب عند مقبرة سحاب. تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة آل عرابة في منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة بجانب أسواق المحمل لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الاثنين من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساء.

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