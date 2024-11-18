وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي اليوم الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، ما صدم متابعيه، والمجتمع الأردني.
ونشر عم أيمن العلي، سعد الدين زين، عبر خاصية الستوري على حسابه على منصة "إنستغرام"، عن وفاته، وكتب: ببالغ الحزن وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيواري جثمانه الثرى اليوم الاثنين 18/11/2024 بعد صلاة الظهر من مسجد سحاب عند مقبرة سحاب. تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة آل عرابة في منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة بجانب أسواق المحمل لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الاثنين من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساء.
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