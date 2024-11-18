ملتقى في تجارة عمان حول الاستدامة والتنمية الاقتصادية

تنظم غرفة تجارة عمان الأربعاء المقبل، بالتعاون مع اتحاد المدربين العرب، الملتقى العربي الثامن (الاستدامة والتنمية الاقتصادية – دور القيادات في تحقيق التميز المؤسسي في ظل الثورة الرقمية).



ويأتي الملتقى كمنصة رئيسية لتعزيز شبكة العلاقات بين القادة التجاريين، أعضاء غرفة تجارة عمان، الخبراء، الأكاديميين، الباحثين والمدربين، لبحث واستكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التميز المؤسسي.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، يهدف الملتقى إلى مناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية ودراسة تأثيرها على الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستراتيجيات القيادية التي تُمكن المؤسسات من التفوق في بيئة عمل تتسم بالتغير السريع.

ويشتمل الملتقى على جلسات علمية ونقاشية، تتناول محور التكنولوجيا والابتكار كركائز للاستدامة والتنمية الاقتصادية، ومحور التدريب كأداة للتطوير المؤسسي، ومحور جوائز التميز المؤسسي واستراتيجيات القيادة.

وسيتم خلال الملتقى افتتاح "بوابة الخبراء العرب"، المنصة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم الشركات والخبراء العرب في تطوير أعمالهم.

وتمثل البوابة نقلة نوعية في تفعيل العمل العربي المشترك، حيث تسهم في توفير بيئة تجمع الخبرات والكفاءات العربية لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز الفرص أمام الشركات للاستفادة من خدمات استشارية وتدريبية متميزة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الملتقى الذي يقام برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوفر فرصة مهمة للمشاركين لاكتساب رؤى جديدة من تجارب الخبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، بالإضافة إلى تحليل التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل التغيرات الرقمية الحالية.

وقال الحاج توفيق إن الملتقى يتيح للمشاركين التعرف على الممارسات الفضلى لتعزيز الأداء المؤسسي والكفاءة وتطوير سبل الحصول على جوائز التميز العربية، من خلال تحقيق التفوق في الأداء المؤسسي، وتعزيز فرص التعاون والتواصل بين القيادات والمؤسسات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة، عن شكره وتقديره لغرفة تجارة عمان، على اهتمامها بتنظيم هذا الملتقى وحرصها الشديد على أن تكون انطلاقة "بوابة الخبراء العرب" من مقرها.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي على المستوى العربي.

يذكر أن اتحاد المدربين العرب الذي تأسس عام 2012 ويتخذ من عمان مقرا له، يعتبر أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ليكون مظلة تعمل على تأصيل مهنة التدريب في الوطن العربي.