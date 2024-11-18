الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث غير المادي لمنظمة إيسيسكو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، يوم أمس الأحد، أنها سجّلت عنصر الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث غير المادي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
وقال وزير الثقافة الفلسطيني، عماد حمدان، في بيان إن: "الكوفية الفلسطينية باتت رمزاً لهويتنا الوطنية (...) يحكي قصة التمسك بالأرض والكفاح الفلسطيني"، مضيفاً أنها "الشاهد الصادق على النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وانتشارها دليل تكاتف أطياف المجتمع من أجل الحرية على مدار عقود من الزمن".
واعتبر حمدان إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة "إيسيسكو"، "إنجازاً وطنياً لصون هذا التراث الثقافي الذي تبنته الوزارة، بعد إصرار حملة التراث على إدراجه على القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي، خاصة أن الكوفية باتت رمزاً للهوية الوطنية". وكالات
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