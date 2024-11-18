الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث غير المادي لمنظمة إيسيسكو

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، يوم أمس الأحد، أنها سجّلت عنصر الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث غير المادي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وقال الثقافة الفلسطيني، عماد حمدان، في بيان إن: "الكوفية الفلسطينية باتت رمزاً لهويتنا الوطنية (...) يحكي قصة التمسك بالأرض والكفاح الفلسطيني"، مضيفاً أنها "الشاهد الصادق على النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وانتشارها دليل تكاتف أطياف المجتمع من أجل الحرية على مدار عقود من الزمن".



واعتبر حمدان إدراج الكوفية الفلسطينية على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة "إيسيسكو"، "إنجازاً وطنياً لصون هذا التراث الثقافي الذي تبنته الوزارة، بعد إصرار حملة التراث على إدراجه على القائمة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي، خاصة أن الكوفية باتت رمزاً للهوية الوطنية". وكالات

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