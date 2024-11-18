هذه الأطعمة تساعدك في علاج النقرس

أشارت الرابطة الألمانية للنقرس إلى أن هناك بعض الأطعمة يمكنها المساعدة في المرض، كما يمكن خفض مستوى حمض اليوريك بشكل كبير عن طريق تعديل نمط الحياة وتغير النظام الغذائي.

وأوضح الأطباء الألمان أن النقرس يعد أحد أمراض التمثيل الغذائي، والذي ينتج عن تراكم كثير من حمض اليوريك في الجسم وترسبه في أماكن مختلفة، مثل المفاصل، مما يسبب آلاما والتهابات شديدة فيها.



ونصحت الرابطة الألمانية بضرورة علاج مرض النقرس، فإذا ظل مستوى حمض اليوريك مرتفعا، تصبح الفترات الفاصلة بين هجمات النقرس المؤلمة قصيرة للغاية، وقد يسبب ذلك ضررا دائما بالعظام والمفاصل، كما أن الألم يسبب صعوبة في الحركة.



ويعد تغيير النظام الغذائي خطوة مفيدة لتجنب نوبات النقرس الحادة أو المزمنة أو التعايش بشكل أفضل مع النقرس المزمن، وبطبيعة الحال لا بد في البداية من الابتعاد عن الأطعمة، التي تسبب زيادة حمض اليوريك في الدم، وهي الأطعمة الغنية بالبيورين.



والبيورين مركب عضوي يوجد بشكل طبيعي في كل خلية حية، بما في ذلك خلايا جسم الإنسان. ويلعب دورا مهما في العديد من العمليات الحيوية، مثل بناء الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) والحمض النووي الريبوزي "آر إن إيه" (RNA) اللذين يحملان الشفرة الوراثية.





وتكمن أهمية البيورين في أنه مكون أساسي للأحماض النووية، كما يساهم في عملية إنتاج الطاقة داخل الخلية، وكذلك يلعب دورا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية الأخرى في الجسم.



وأشارت الرابطة الألمانية إلى أن الأطعمة الغنية بالبيورين هي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والقشريات والسجق، كما أن الاستهلاك المتزايد من سكر الفاكهة يزيد من نسبة حمض اليوريك، في حين أن منتجات الألبان والخضروات والفاكهة تحتوي على كميات ضئيلة جدا، أو حتى إن بعضها لا يحتوي على أي نسبة من البيورين.



وأكد الخبراء الألمان أيضا أن منتجات الألبان والقهوة وفيتامين سي، كلها عناصر تساعد على خفض مستويات حمض اليوريك.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن انخفاض نسبة حمض اليوريك بسبب النظام الغذائي لا تعني العودة بعدها إلى الأطعمة الغنية بالبيورين، ولكن يتعين على المرضى المحافظة على هذا النظام الغذائي مدى الحياة. (الجزيرة)

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