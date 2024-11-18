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مسارات بي تيك الجديدة.. هل يمكن تطبيقها بمدارس غير مهنية؟

11/18/2024 4:36:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان– فيما طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أربعة تخصصات مهنية جديدة لتضاف إلى التخصصات الستة الموجودة سابقا ضمن المسار المهني التقني(BTEC)، أكد خبراء تربويون أن بعض التخصصات المطروحة لا يحتاج تطبيقها إلى وجود مدارس مهنية متخصصة، إذ بإمكان تنفيذها في المدارس العادية مع توفير المتطلبات اللازمة لذلك.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني التقني "بي تيك" تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.
وأوضحوا أن كافة التخصصات المطروحة في المسار المهني التقني جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وسوق العمل، وصولا إلى توفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، أشار في تصريحات إعلامية مؤخرا إلى أن عدد الطلبة الذين التحقوا في برنامج المسار المهني والتقني (BTEC) بلغ 18800 طالب وطالبة.
وبين محافظة أن الوزارة طرحت خلال العام الدراسي الحالي أربعة تخصصات مهنية جديدة، هي البناء والإنشاءات، والسياحة والسفر، والفن والتصميم، والوسائط الإبداعية، لتضاف إلى التخصصات الستة الموجودة سابقا ضمن المسار المهني التقني (BTEC).
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن برنامج المسار المهني التقني يعد تحولا في شكل من أشكال التعليم، وهو هدف إستراتيجي، للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأضاف النوايسة إن هذا البرنامج جاء بعد نتائج بحث ودراسة مستفيضة، لاسيما وأن هناك نسبة بطالة مرتفعة في التخصصات التقليدية، لافتا إلى أن التخصصات التقنية تعاني من نقص، وتغطيها العمالة الوافدة، ولذلك جاء التحول نحو هذا النظام التعلمي في عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية والتقنية.
وأكد أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تحتية ملائمة، ومعلمين مؤهلين قادرين مدربين على تنفيذ هذا النمط من أنماط التعليم الذي يركز على الجانب العملي بشكل كبير.
وبين أن بعض التخصصات المطروحة يحتاج تنفيذها في مدارس مهنية مثل البناء والإنشاءات، والشعر والتجميل والزراعة، والهندسة، لأنها تخصصات تحتاج إلى بيئة تتلاءم والبيئة الموجودة في المدارس المهنية، وفي المقابل هناك تخصصات يمكن تنفيذها في مدارس غير مهنية، مثل الأعمال والوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات، وهذه يمكن تنفيذها في المدارس العادية لكن مع توفير المتطلبات اللازمة لتطبيقها، فمثلا تخصص الوسائط الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى مختبرات حاسوب واستديوهات.
وقال إن هذا النمط من التعليم يربط بين الجانب النظري الذي يتعلمه الطلبة داخل الغرف الصفية والقاعات التدريبية، والجانب العلمي الذي يتطلب تطبيقا في الميدان، الأمر الذي يتطلب وجود شراكة مع القطاع الخاص للتمكين من التدريب في بعض التخصصات، من مثل الضيافة والهندسة والزراعة.
وأوضح أن برنامج "بي تيك" يعد حاجة وليس ترفا، لكون سوق العمل بحاجة آليه، منوها بأن التخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني التقني "بي تيك" تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن التعليم التقني والمهني يعد أحد الأسباب الرئيسة في تطوير الاقتصاد الوطني، والذي يوفر فرص العمل، ويعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل تنامي نسبة البطالة، خصوصا بين الخريجين من حملة الشهادات العليا.
وأضاف تايه إن الوزارة عملت وبكامل طاقتها لتنفيذ خطة طموحة للتعلم المهني والتقني في ظل حرص الحكومة على تنفيذ رؤية جلالة الملك في تطوير منظومة التعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني، والاسترشاد بتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والعمل بتشاركية مع الجميع لتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقديم حلول للتحديات التي يواجهها الوطن.
وتابع: "لذلك جاءت توجيهات الحكومة الحثيثة والساعية إلى ضرورة توجيه الطلبة بشكل يتواءم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أنه مع تطبيق برنامج التعليم المهني والتقني "BTEC" نجد إقبالا متزايدا من الطلبة عليه.
وأشار إلى أن الوزارة تتوجه الآن نحو الاستثمار الأمثل للموارد رغم محدوديتها، وعقد شركات حقيقية مع مختلف القطاعات، وبناء مدارس مهنية نموذجية بمساعدة الدول المانحة لتجاوز هذا التحدي، قائلا إننا سنشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من المدارس المهنية الجديدة، إضافة إلى التوسع الإنشائي في المدارس الحالية، إذ إن الوزارة تسعى، ضمن خطتها لتطوير التعليم المهني، لبناء المزيد من هذه المدارس سنويا، رغم الكلف العالية لتجهيز المشاغل وإمدادها بما يلزم، إضافة إلى التكلفة العالية أيضاً للمحافظة على ديمومة عمل هذه التجهيزات وصيانتها.
وأكد تايه أهمية تأهيل وتنمية قدرات العاملين في مجال التدريب والتعليم المهني وعقد الدورات المستمرة لهم، وهو ما يحتاج إلى تمويل مستمر.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتعليم المهني، تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب، رغم مواجهة العديد من التحديات، لكونه يتطلب وضع خطط عاجلة للبدء بمعالجة التحديات، بالعمل على تطوير البنية التحتية للمرافق المدرسية المخصصة، وتوفير المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعد أساسية لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للطلاب والخريجين، إضافة إلى تأهيل وتدريب المدرسين والمدربين وتوفير فرص التدريب المستدام.
وفيما بتعلق بالمدارس التي تستطيع تطبيق الخطة الدراسية للمسار المهني التقني، فأشار تاية إلى أن المدارس المهنية تصنف إلى مدارس مهنية متخصصة، ومدارس مهنية مجمعة تشتمل على فرعين أو أكثر من فروع التعليم المهني، ومدارس شاملة تشتمل على بعض التخصصات المهنية، بالإضافة إلى الفروع الأكاديمية الأخرى.
ونوه بأن التوسع في التعليم المهني يجب أن يتم من خلال الاهتمام بالجانب النوعي وليس الكمي، والذي سيساهم في حل مشكلة البطالة، كما سيرفد سوق العمل بالكوادر البشرية الماهرة المدربة والمؤهلة المنتجة.
من جانبه، قال خبير تربوي فضل عدم ذكر اسمه، إن بعض التخصصات المطروحة ضمن برنامج المسار المهني التقني (BTEC) المعمول به حاليا في التعليم الوطني لا يحتاج تطبيقها إلى وجود مدارس مهنية، إذ بإمكان المدارس العادية أن تطبق بعض التخصصات، مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال، والسياحة والسفر.
وأضاف إن كافة التخصصات المطروحة في المسار المهني التقني جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وسوق العمل، وصولا إلى توفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة، قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.
ويتميز هذا البرنامج، بحسبه بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى أنه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الـ21، والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل لدى الطلبة، كما يتيح لهم استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كونه يعتبر من أهم الروافد للتعليم العملي للطلبة، ليكسبهم مهارات في مجال تخصصاتهم.
وشدد على ضرورة مراعاة مسارات التخصصات المستقبلية، بالتنسيق مع التعليم العالي والجامعات والتدريب المهني والقطاع الخاص، والجهات المعنية كافة، لتوافق بين تخصصات الطلبة في التعليم العام، لضمان إكمال مسيرتهم التعلمية في التعليم العالي والجامعات والمعاهد، ما يتطلب مواءمة تخصصات التعليم العام والعالي، والتنسيق مع الجامعات إقليميا ودوليا في هذا المجال، ومراعاة التغيرات والتطور الذي لحق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

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