ترمب والشرق الأوسط

MENAFN - Alghad Newspaper) الأستاذ الدكتور محمد المصالحة

بدأت تثور مخاوف كبيرة من الكيفية التي سيدير فيها الرئيس المنتخب السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط في الأعوام الأربعة المقبلة.

ورغم أن تصريحه بإنهاء الحروب في العالم بما فيها الشرق الأوسط يبعث شيئا من التفاؤل الحذر، إلا أن الطريقة التى سينهي فيها الحرب في منطقتنا تعتمد إما على أسس قانونيه تعترف بحق تقرير المصير للفلسطينين أو على اعتبارات لا تراعي هذا الحق، وتنصاع للضغوط الإسرائيلية ولوبياتها، فتتنكر لهذا الحق وتبقي المنطقة وشعوبها في وضع صراعي وعدم استقرار لن يفيد معها فرض الحلول بقوة السلاح.

وهي معادلة خاسرة على مدى اكثر من 7 عقود تجددت خلالها الحروب والصراعات التي باتت تمتد لدول المنطقه وتحرم شعوبها نعمة الاستقرار وتتهدد فيها المصالح الأميركيه ذاتها.



وإذا ما تدارست الإدارة الأميركية الجديدة الوضع المتفجر بعقلانية، ولضمان عدم تجدد الحروب، تدارست التصريحات التى تصدر عن وزراء إسرائليين مثل سموتريتش بشأن تخرصات التوسع على حساب دول المنطقة، فإنها قد ترشد القرارات الأميركية، خصوصا وأن تجربة إدارة بايدن باللهاث خلف سياسة التطرف للحكومة الإسرائيلية وتزويد آلتها الحربية بكل أنواع أسلحة الدمار والفتك والتنكيل قد ألحقت ليس فقط الهزيمة الكاسحة له ولنائبته هاريس وطاقم حكمه، بل وبالحزب الديموقراطي نفسه بخسارته في مجلسي الكونغرس لصالح الحزب الجمهوري.

ولعلنا كعرب خصوصا أشقاءنا دول النفط ذات الأرصدة المالية يمكن أن تلعب دورا موحدا بقيادة الشقيقة السعودية في الاستفادة من هذه الإستطاعة المالية والنفطية لديهم في التعامل مع إدارة ترمب الباحثة عن الأموال والطاقة، ليس كأداة ضغط كما فعل الملك الراحل فيصل عام ٧٣، وإنما كأداة للمقايضة السياسية تلعب فيها الإدارة الجديدة في واشنطن دورا متوازنا في الشرق الأوسط، لأن الحرب الراهنة بعكس ذلك ستنجر لها دول المنطقة، ومصالح وشركات وقواعد أميركية سوف تتضرر وكانت الحرب الحالية قد ألحقت خسائر كبيرة للشركات الغربية؛ بسبب المقاطعة الشعبية لمنتجاتها.

نعم مجرد توقع وتبصر لكي تتفادي أميركا مزيدا من العداء؛ بسبب ما ألحقته الحرب الراهنة بالقانون الدولي والقيم والمبادئ التى روجت لها دول الغرب طوال قرن من الزمان.