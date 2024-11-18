ترمب والشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأستاذ الدكتور محمد المصالحة
بدأت تثور مخاوف كبيرة من الكيفية التي سيدير فيها ترمب الرئيس المنتخب السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط في الأعوام الأربعة المقبلة.
ورغم أن تصريحه بإنهاء الحروب في العالم بما فيها الشرق الأوسط يبعث شيئا من التفاؤل الحذر، إلا أن الطريقة التى سينهي فيها الحرب في منطقتنا تعتمد إما على أسس قانونيه تعترف بحق تقرير المصير للفلسطينين أو على اعتبارات سياسية لا تراعي هذا الحق، وتنصاع للضغوط الإسرائيلية ولوبياتها، فتتنكر لهذا الحق وتبقي المنطقة وشعوبها في وضع صراعي وعدم استقرار لن يفيد معها فرض الحلول بقوة السلاح.
وهي معادلة خاسرة على مدى اكثر من 7 عقود تجددت خلالها الحروب والصراعات التي باتت تمتد لدول المنطقه وتحرم شعوبها نعمة الاستقرار وتتهدد فيها المصالح الأميركيه ذاتها.
وإذا ما تدارست الإدارة الأميركية الجديدة الوضع المتفجر بعقلانية، ولضمان عدم تجدد الحروب، تدارست التصريحات التى تصدر عن وزراء إسرائليين مثل سموتريتش بشأن تخرصات التوسع على حساب دول المنطقة، فإنها قد ترشد القرارات الأميركية، خصوصا وأن تجربة إدارة بايدن باللهاث خلف سياسة التطرف للحكومة الإسرائيلية وتزويد آلتها الحربية بكل أنواع أسلحة الدمار والفتك والتنكيل قد ألحقت ليس فقط الهزيمة الكاسحة له ولنائبته هاريس وطاقم حكمه، بل وبالحزب الديموقراطي نفسه بخسارته في مجلسي الكونغرس لصالح الحزب الجمهوري.
ولعلنا كعرب خصوصا أشقاءنا دول النفط ذات الأرصدة المالية يمكن أن تلعب دورا موحدا بقيادة الشقيقة السعودية في الاستفادة من هذه الإستطاعة المالية والنفطية لديهم في التعامل مع إدارة ترمب الباحثة عن الأموال والطاقة، ليس كأداة ضغط كما فعل الملك الراحل فيصل عام ٧٣، وإنما كأداة للمقايضة السياسية تلعب فيها الإدارة الجديدة في واشنطن دورا متوازنا في الشرق الأوسط، لأن الحرب الراهنة بعكس ذلك ستنجر لها دول المنطقة، ومصالح وشركات وقواعد أميركية سوف تتضرر وكانت الحرب الحالية قد ألحقت خسائر كبيرة للشركات الغربية؛ بسبب المقاطعة الشعبية لمنتجاتها.
نعم مجرد توقع وتبصر لكي تتفادي أميركا مزيدا من العداء؛ بسبب ما ألحقته الحرب الراهنة بالقانون الدولي والقيم والمبادئ التى روجت لها دول الغرب طوال قرن من الزمان.
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