وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين في مبنى الوزارة مجموعة من من مختلف مناطق المملكة.



واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الزراعي وتحديدا مسألة تنظيم شؤون العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع.



وأكد أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني والوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس ملف العمالة غير الأردنية من كافة جوانبه، خاصة العمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع الزراعي.



ولفت إلى أن وزارة العمل مناط بها تنظيم سوق العمل ويندرج تحت هذا الدور ملفات عديدة من بينها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الوزراة تدرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها.