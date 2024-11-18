القبض على 36 مطلوبا وتاجرا ومروجا للمخدرات خلال حملات أمنية

إدارة مكافحة المخدرات تنفّذ عدداً من الحملات الأمنية وتتعامل مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 36 مطلوباً وتاجراً ومروجاً للمخدرات من بينهم خمسة مصنفين بالخطرين .















قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأيام القليلة الماضية نفذوا عدداً من الحملات الأمنيّة على مطلوبين وتجار ومروجين للمخدرات وتعاملوا مع عدد من القضايا النوعية، أُلقي القبض خلالها على 36 شخصا من ضمنهم خمسة من المصنفين بالخطرين وضُبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم .

حيث نفّذت كوادر الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والبحث الجنائي والأمن الوقائي في محافظة المفرق والبادية الشمالية ثلاث حملات أمنية على مدار عدة أيام ، أُلقي القبض خلالها على 16 شخصا من تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي محافظة معان نفذت حملة أمنيّة على مروجين وتجار ومطلوبين للمخدرات أفضت لإلقاء القبض على 7 منهم من بينهم مطلوب مصنف بالخطر وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 6000 حبة مخدرة وكميات من الحشيش المخدرة وسلاح ناري .

وفي مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص خلال حملة أمنيّة مشتركة من المطلوبين بقضايا زراعة الماريجوانا المخدرة بعد مداهمة أماكن وجودهم.



وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص وحيازتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة جرى تحديد مكان وجودهم والمخدرات بحوزتهم وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على خمسة أشخاص بينهم شخصان مصنفان بالخطرَين تورطوا بالقضية بعد ضبط 26 ألف حبة مخدرة بحوزتهم .

فيما تمكنت كوادر الإدارة في محافظة عجلون بعد تتبع وجمع المعلومات حول شخص مصنف بالخطر وبحقه 22 طلبا معظمها بقضايا المخدرات ، جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته شخصان آخران وضُبط بحوزتهم 1500 حبة مخدرة وخمسة كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة.



وفي محافظة جرش دوهم مطلوب بقضايا مخدرات ومصنف بالخطر ومتوارٍ عن الأنظار، وبعد كمين محكم أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ، كما أُلقي القبض في محافظة إربد على شخص قام بزراعة كمّيات من أشتال الماريجوانا المخدرة وضُبط داخل الأرض المستخدمة 300 شتلة من الماريجوانا.







