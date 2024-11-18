القبض على 36 مطلوبا وتاجرا ومروجا للمخدرات خلال حملات أمنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إدارة مكافحة المخدرات تنفّذ عدداً من الحملات الأمنية وتتعامل مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 36 مطلوباً وتاجراً ومروجاً للمخدرات من بينهم خمسة مصنفين بالخطرين .
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأيام القليلة الماضية نفذوا عدداً من الحملات الأمنيّة على مطلوبين وتجار ومروجين للمخدرات وتعاملوا مع عدد من القضايا النوعية، أُلقي القبض خلالها على 36 شخصا من ضمنهم خمسة من المصنفين بالخطرين وضُبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزتهم .
حيث نفّذت كوادر الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والبحث الجنائي والأمن الوقائي في محافظة المفرق والبادية الشمالية ثلاث حملات أمنية على مدار عدة أيام ، أُلقي القبض خلالها على 16 شخصا من تجار ومروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .
وفي محافظة معان نفذت حملة أمنيّة على مروجين وتجار ومطلوبين للمخدرات أفضت لإلقاء القبض على 7 منهم من بينهم مطلوب مصنف بالخطر وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 6000 حبة مخدرة وكميات من الحشيش المخدرة وسلاح ناري .
وفي مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص خلال حملة أمنيّة مشتركة من المطلوبين بقضايا زراعة الماريجوانا المخدرة بعد مداهمة أماكن وجودهم.
وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص وحيازتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة جرى تحديد مكان وجودهم والمخدرات بحوزتهم وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على خمسة أشخاص بينهم شخصان مصنفان بالخطرَين تورطوا بالقضية بعد ضبط 26 ألف حبة مخدرة بحوزتهم .
فيما تمكنت كوادر الإدارة في محافظة عجلون بعد تتبع وجمع المعلومات حول شخص مصنف بالخطر وبحقه 22 طلبا معظمها بقضايا المخدرات ، جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته شخصان آخران وضُبط بحوزتهم 1500 حبة مخدرة وخمسة كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة.
وفي محافظة جرش دوهم مطلوب بقضايا مخدرات ومصنف بالخطر ومتوارٍ عن الأنظار، وبعد كمين محكم أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ، كما أُلقي القبض في محافظة إربد على شخص قام بزراعة كمّيات من أشتال الماريجوانا المخدرة وضُبط داخل الأرض المستخدمة 300 شتلة من الماريجوانا.
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