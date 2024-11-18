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بـ4 مجازر وحشية.. عشرات الشهداء بنسف الاحتلال منازل مأهولة بالنازحين

11/18/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة أمس إلى 111 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم(أمس) 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.
وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الصهيونية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام أمس إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.
وقال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.
وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا، وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.
وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.
وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الصهيوني على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل منذ صباح امس نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".
في غضون ذلك، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 11 فلسطينيا وعديد من المصابين نتيجة القصف الصهيوني المتواصل طوال الليلة الماضية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن الجيش الصهيوني قصف منزلا يعود لعائلة "عقل" في بلوك 9 بمخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وأضاف الشهود أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة "المقادمة" في بلوك 7 بالمخيم.
وأشاروا إلى إصابة عديد من الفلسطينيين بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع صهيونية على عمارة "سكر" عند مدخل البريج، بينما شنت الطائرات الحربية 4 غارات جنوب بلوك 12 من دون الإبلاغ عن أي إصابات.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح امس، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حركة حماس، في ضواحي جباليا، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مصورة قالت إنها لمعارك مع الجيش الصهيوني تظهر تدمير عناصرها آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الصهيونية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
وارتفع ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 جريح، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار..-(وكالات)

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