بـ4 مجازر وحشية.. عشرات الشهداء بنسف الاحتلال منازل مأهولة بالنازحين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة أمس إلى 111 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب اليوم(أمس) 4 مجازر وحشية" في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.
وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الصهيونية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام أمس إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.
وقال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.
وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا، وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.
وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.
وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الصهيوني على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل منذ صباح امس نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، "باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة".
في غضون ذلك، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 11 فلسطينيا وعديد من المصابين نتيجة القصف الصهيوني المتواصل طوال الليلة الماضية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن الجيش الصهيوني قصف منزلا يعود لعائلة "عقل" في بلوك 9 بمخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وأضاف الشهود أن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة "المقادمة" في بلوك 7 بالمخيم.
وأشاروا إلى إصابة عديد من الفلسطينيين بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع صهيونية على عمارة "سكر" عند مدخل البريج، بينما شنت الطائرات الحربية 4 غارات جنوب بلوك 12 من دون الإبلاغ عن أي إصابات.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح امس، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حركة حماس، في ضواحي جباليا، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مصورة قالت إنها لمعارك مع الجيش الصهيوني تظهر تدمير عناصرها آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الصهيونية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
وارتفع ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 جريح، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار..-(وكالات)
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