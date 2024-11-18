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الاحتلال يعلن اغتيال قيادي عسكري في حزب الله

11/18/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاحتلال الإسرائيلي استهداف رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله بعد ساعات من اغتيالها مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف في تطوُّرين يشيران إلى استمرار سياسة الاغتيالات.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المستهدف بالغارة الأخيرة على منطقة مار الياس وسط بيروت، هو رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.

وأشارت الإذاعة إلى أن المستهدف أخذ دورا عسكريا بارزا بعد تصفية الصف الأول لحزب الله.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على منطقة مار إلياس أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحرائق فيما تسمع أصوات انفجارات بطاريات وأجهزة إلكترونية في المكان.

وبعد أنباء ترددت عن أن الغارة استهدفت مقرا للجماعة الإسلامية في بيروت، نفى النائب عن الجماعة في البرلمان اللبناني عماد الحوت أن تكون الجماعة هي المستهدفة بالغارة.

وقال الحوت في تصريحات صحفية، إن "المنطقة التي حصل فيها الاستهداف ليس فيها مركز للجماعة الإسلامية أو أي مؤسسة تابعة للجماعة الإسلامية، ولا أحد من الجماعة هو المستهدف".

وأورد مصدر أمني لبناني- من جانبه- أن الضربة استهدفت متجرا لبيع الأجهزة الإلكترونية.

وجاءت الغارة الأخيرة بعد ساعات من غارة إسرائيلية أخرى على منطقة رأس النبع في بيروت استهدفت مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.

وزعمت "هيئة البث الإسرائيلية" أن اغتيال عفيف "لاضطلاعه باتخاذ قرارات وتوجيه عمليات ضد إسرائيل".

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى تابعا لحزب البعث في منطقة وسط العاصمة بيروت، ما أدى إلى نزوح كبير في صفوف السكان، خصوصا وأن المنطقة تعدّ آمنة نسبيا.

ونعى حزب الله عفيف وقال إنه اغتيل "مع خيرة من إخوانه المجاهدين"، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة على رأس النبع أسفرت عن 4 شهداء و14 مصابا.

وكانت آخر مرة استهدفت فيها العاصمة بيروت قبل نحو شهر عندما استهدفت غارة إسرائيلية مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وسط غموض بشأن مصيره.

حماس تنعى
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عفيف "الذي ارتقى في غارة جوية غادرة نفذها العدو الصهيوني"، مؤكدة أن "اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يُسكت صوت المقاومة، بل يكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال".

وشددت حركة حماس على أن "السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لن تردع قوى المقاومة عن هدفها في إزالته عن أرضنا ومقدساتنا"، مؤكدة أن "دماء عفيف لن تذهب هدرا".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت بعد شن الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوب البلاد.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و452 شهيدا، و14 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

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