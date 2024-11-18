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الدوما يعلق على قرار السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

11/18/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف، إن قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة.
ونقلت وكالة "تاس" عن جباروف أن ذلك "سيلقى ردا سريعا".

بينما قال رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، إن الإذن الأميركي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن سلوتسكي: "يبدو أن بايدن قد قرر إنهاء فترة ولايته الرئاسية بأن يسجل اسمه في التاريخ باسم "جو الدموي"، فإذا تم تأكيد البيانات من مصادر المنشور، فهذا يعني شيئًا واحدًا فقط: المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في الصراع العسكري في أوكرانيا".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على القرار، أن هناك تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.

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