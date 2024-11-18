الدوما يعلق على قرار السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي فلاديمير جباروف، إن قرار واشنطن السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أميركية بعيدة المدى قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة.
ونقلت وكالة "تاس" عن جباروف أن ذلك "سيلقى ردا سريعا".
بينما قال رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، إن الإذن الأميركي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن سلوتسكي: "يبدو أن بايدن قد قرر إنهاء فترة ولايته الرئاسية بأن يسجل اسمه في التاريخ باسم "جو الدموي"، فإذا تم تأكيد البيانات من مصادر المنشور، فهذا يعني شيئًا واحدًا فقط: المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في الصراع العسكري في أوكرانيا".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على القرار، أن هناك تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الصراع الأوكراني الروسي.
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