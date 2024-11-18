برلمانية روسية تحذر: قرار بايدن قد يشعل حربًا عالمية ثالثة

حذرت النائبة الروسية ماريا بوتينا يوم الاثنين من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطر بإشعال حرب عالمية ثالثة إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي.



وقالت بوتينا لوكالة رويترز: "إدارة بايدن تحاول تصعيد الوضع إلى أقصى حد بينما لا تزال في السلطة". وأضافت: "آمل بشدة أن يتراجع (دونالد) عن هذا القرار إذا تم اتخاذه، لأنهم يخاطرون بشكل جدي بإشعال حرب عالمية ثالثة، وهو أمر ليس في مصلحة أحد".



وذكرت وكالة رويترز يوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن إدارة بايدن قررت السماح لأوكرانيا بشن ضربات باستخدام أسلحة أمريكية في العمق الروسي. كما أكدت صحيفة نيويورك تايمز نفس التقرير.



ولم يصدر الكرملين تعليقًا فوريًا على هذه التقارير، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في 12 سبتمبر أن مثل هذه الخطوة ستعني "تورطًا مباشرًا" لدول الناتو، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في الحرب بأوكرانيا.



وفي أواخر أكتوبر، قال بوتين إن وزارة الدفاع الروسية تعمل على خطط للرد إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو أوكرانيا على استهداف العمق الروسي باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى.



بوتينا، التي قضت 15 شهرًا في السجون الأمريكية بتهمة العمل كعميلة روسية غير مسجلة وتعمل الآن نائبة في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أعربت عن اعتقادها أن هناك بعض الأطراف في الولايات المتحدة التي "لا تملك شيئًا لتخسره أو لا تهتم بعواقب أفعالها".



ويأتي هذا التصعيد وسط تقارير متزايدة عن استهدافات متبادلة وتصعيد في استخدام الأسلحة طويلة المدى، مما يزيد من مخاطر التصعيد الدولي في النزاع.- رويترز