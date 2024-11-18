برلمانية روسية تحذر: قرار بايدن قد يشعل حربًا عالمية ثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت النائبة الروسية ماريا بوتينا يوم الاثنين من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطر بإشعال حرب عالمية ثالثة إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي.
وقالت بوتينا لوكالة رويترز: "إدارة بايدن تحاول تصعيد الوضع إلى أقصى حد بينما لا تزال في السلطة". وأضافت: "آمل بشدة أن يتراجع (دونالد) ترامب عن هذا القرار إذا تم اتخاذه، لأنهم يخاطرون بشكل جدي بإشعال حرب عالمية ثالثة، وهو أمر ليس في مصلحة أحد".
وذكرت وكالة رويترز يوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، أن إدارة بايدن قررت السماح لأوكرانيا بشن ضربات باستخدام أسلحة أمريكية في العمق الروسي. كما أكدت صحيفة نيويورك تايمز نفس التقرير.
ولم يصدر الكرملين تعليقًا فوريًا على هذه التقارير، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح في 12 سبتمبر أن مثل هذه الخطوة ستعني "تورطًا مباشرًا" لدول الناتو، بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في الحرب بأوكرانيا.
وفي أواخر أكتوبر، قال بوتين إن وزارة الدفاع الروسية تعمل على خطط للرد إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو أوكرانيا على استهداف العمق الروسي باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى.
بوتينا، التي قضت 15 شهرًا في السجون الأمريكية بتهمة العمل كعميلة روسية غير مسجلة وتعمل الآن نائبة في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أعربت عن اعتقادها أن هناك بعض الأطراف في الولايات المتحدة التي "لا تملك شيئًا لتخسره أو لا تهتم بعواقب أفعالها".
ويأتي هذا التصعيد وسط تقارير متزايدة عن استهدافات متبادلة وتصعيد في استخدام الأسلحة طويلة المدى، مما يزيد من مخاطر التصعيد الدولي في النزاع.- رويترز
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