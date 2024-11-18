قمة مجموعة العشرين تواجه اضطرابات في النظام العالمي مع عودة ترامب

اجتمع زعماء مجموعة العشرين في البرازيل يوم الاثنين في قمة سنوية تستعد لمواجهة تغيرات كبيرة في النظام العالمي مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد إلى السلطة.



تتضمن أجندة القمة مناقشات حول التجارة، وتغير المناخ، والأمن الدولي، لكنها تواجه تحديات كبيرة مع تعهدات ترامب بتغيير سياسات الولايات المتحدة بشكل جذري فور توليه منصبه في يناير، بدءًا من التعريفات الجمركية وصولاً إلى وعده بحل تفاوضي للحرب في أوكرانيا.



وفيما يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القمة في وضع ضعيف قبل انتهاء ولايته بعد شهرين، يبرز الرئيس الصيني شي جين بينغ كطرف رئيسي وسط توترات جيوسياسية متزايدة بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا.



دبلوماسيون يكافحون للتوصل إلى بيان مشترك يعكس توافقًا هشًا حول التصعيد في أوكرانيا، مع التركيز على دعوات غامضة للسلام دون انتقاد واضح لأي من الأطراف. ومع ذلك، أدت الضربة الجوية الروسية الضخمة على أوكرانيا يوم الأحد إلى دفع الأوروبيين لإعادة النظر في لغة البيان المتفق عليها مسبقًا.



في الوقت ذاته، يواجه جدول أعمال البرازيل الذي يركز على التنمية المستدامة، وفرض الضرائب على الأغنياء، ومحاربة الفقر والجوع، تحديات مع استعداد ترامب لفرض أولوياته الجديدة. المسؤولون البرازيليون أقروا بأن الإصلاحات التي تدعو لها بلادهم في الحوكمة العالمية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف قد تصطدم بعوائق تحت إدارة ترامب.



ويتوقع أن تروج الصين لمبادرة الحزام والطريق، تتطلع إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في القمة. لكن رفض البرازيل الانضمام إلى هذه المبادرة كان مصدر خيبة أمل للصين، رغم آمال في تعزيز شراكات صناعية خلال زيارة شي الرسمية لبرازيليا.



فيما التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تتفاقم مع خطط ترامب لفرض تعريفات جديدة، تضيف مزيدًا من الضغوط على المحادثات. كما أن جهود البرازيل لمناقشة فرض ضرائب على الأثرياء، وهي قضية أساسية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تواجه مقاومة من الأرجنتين التي رفضت تضمينها في البيان المشترك للقمة.



وتأتي هذه القمة وسط انقسامات حادة وتحديات كبيرة، مما يجعلها اختبارًا حاسمًا للنظام العالمي في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة.- رويترز