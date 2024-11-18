قمة مجموعة العشرين تواجه اضطرابات في النظام العالمي مع عودة ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اجتمع زعماء مجموعة العشرين في البرازيل يوم الاثنين في قمة سنوية تستعد لمواجهة تغيرات كبيرة في النظام العالمي مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة.
تتضمن أجندة القمة مناقشات حول التجارة، وتغير المناخ، والأمن الدولي، لكنها تواجه تحديات كبيرة مع تعهدات ترامب بتغيير سياسات الولايات المتحدة بشكل جذري فور توليه منصبه في يناير، بدءًا من التعريفات الجمركية وصولاً إلى وعده بحل تفاوضي للحرب في أوكرانيا.
وفيما يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القمة في وضع ضعيف قبل انتهاء ولايته بعد شهرين، يبرز الرئيس الصيني شي جين بينغ كطرف رئيسي وسط توترات جيوسياسية متزايدة بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا.
دبلوماسيون يكافحون للتوصل إلى بيان مشترك يعكس توافقًا هشًا حول التصعيد في أوكرانيا، مع التركيز على دعوات غامضة للسلام دون انتقاد واضح لأي من الأطراف. ومع ذلك، أدت الضربة الجوية الروسية الضخمة على أوكرانيا يوم الأحد إلى دفع الأوروبيين لإعادة النظر في لغة البيان المتفق عليها مسبقًا.
في الوقت ذاته، يواجه جدول أعمال البرازيل الذي يركز على التنمية المستدامة، وفرض الضرائب على الأغنياء، ومحاربة الفقر والجوع، تحديات مع استعداد ترامب لفرض أولوياته الجديدة. المسؤولون البرازيليون أقروا بأن الإصلاحات التي تدعو لها بلادهم في الحوكمة العالمية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف قد تصطدم بعوائق تحت إدارة ترامب.
ويتوقع أن تروج الصين لمبادرة الحزام والطريق، تتطلع إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في القمة. لكن رفض البرازيل الانضمام إلى هذه المبادرة كان مصدر خيبة أمل للصين، رغم آمال في تعزيز شراكات صناعية خلال زيارة شي الرسمية لبرازيليا.
فيما التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تتفاقم مع خطط ترامب لفرض تعريفات جديدة، تضيف مزيدًا من الضغوط على المحادثات. كما أن جهود البرازيل لمناقشة فرض ضرائب على الأثرياء، وهي قضية أساسية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تواجه مقاومة من الأرجنتين التي رفضت تضمينها في البيان المشترك للقمة.
وتأتي هذه القمة وسط انقسامات حادة وتحديات كبيرة، مما يجعلها اختبارًا حاسمًا للنظام العالمي في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة.- رويترز
MENAFN18112024000072011014ID1108896149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.