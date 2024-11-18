أمريكا تسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحتها

في تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، سمحت إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف عميقة داخل روسيا، وفقًا لما أكده مسؤولان أمريكيان ومصدر مطّلع.

هذه الخطوة تأتي بعد شهور من رفض واشنطن تلبية طلبات كييف المتكررة وتسبق تسلّم الرئيس المنتخب دونالد مهامه في يناير المقبل.



التغيير في الموقف الأمريكي جاء استجابة لنشر روسيا قوات كورية شمالية لدعم جيشها، وهو تطور أثار قلقًا كبيرًا في واشنطن وكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في خطابه المسائي: "الصواريخ ستتحدث عن نفسها. الضربات ليست بالكلمات وإنما بالأفعال".

ورغم ذلك، رفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية التعليق على القرار.



من جهتها، حذرت موسكو من أن أي تخفيف للقيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية سيُعتبر تصعيدًا خطيرًا. ووصف مسؤولون روس القرار بأنه قد يؤدي إلى تصعيد قد يترك أوكرانيا في حالة دمار كامل، فيما رأى البعض أنه قد يدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة.



من المتوقع أن تستخدم أوكرانيا صواريخ ATACMS بعيدة المدى في أولى هجماتها، والتي قد تساعدها في تحسين موقفها التفاوضي وسط المكاسب الروسية المتزايدة على الأرض.

ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان ترامب سيقوم بإلغاء هذا القرار عند توليه المنصب، خاصة وأنه لطالما انتقد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وتعهد بإنهاء الحرب بسرعة دون الكشف عن تفاصيل خططه.



وفي الداخل الأمريكي، انقسمت الآراء حول القرار، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لدعم أوكرانيا بينما وصفه آخرون بأنه جاء متأخرًا. أما خارجيًا، فقد اعتبر وزير الخارجية البولندي أن القرار هو رد واضح على تدخل القوات الكورية الشمالية والهجمات الروسية.



يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا لكنه يحمل مخاطر تصعيد النزاع بشكل أكبر، وبينما تستعد أوكرانيا لتنفيذ أولى ضرباتها باستخدام هذه الأسلحة، يبقى المستقبل غامضًا وسط تعقيدات الصراع وتبادل التهديدات بين الأطراف الدولية.- دولي